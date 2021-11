Lekce o boji covidem z Izraele, vlastně i Dánska, Portugalska a jiných vyspělých zemí

2. 11. 2021 / Boris Cvek

čas čtení 4 minuty







Nebudu psát, že jsem něco říkal. Držel jsem ústa a naslouchal českému odbornému konsensu, že díky očkování a promořenosti bude podzim bez velkých problémů. Těšil jsem se, až sundáme v říjnu roušky a budeme následovat Dánsko, které zrušilo všechna opatření. Byla půlka srpna a časopis Science, jeden ze dvou nejlepších vědeckých časopisů na světě, přinesl šokující data z Izraele.





Izrael měl v té době naočkováno 78% lidí nad 12 let dvěma dávkami vakcíny od firmy Pfizer. Nicméně právě v půlce srpna bylo v Izraeli 650 lidí na 100 tisíc lidí detekováno s covidem denně. Více než polovina z nich byli plně vakcinovaní lidé. Chtěl jsem se uklidnit, že to nic neznamená pro zátěž nemocnic. Hltal jsem tedy článek dále a dostal jsem krutý úder: 15. srpna bylo v Izraeli 514 lidí s těžkým nebo kritickým průběhem covidu a 59% z nich bylo plně očkovaných (Izrael má 8,3 milionu obyvatel). U nás se o tom prakticky vůbec nemluvilo, místo toho se pořád omílalo, že co nám chybí v očkování, to nahradí promořenost.

Byl jsem si jistý, že Izrael musí vyhlásit lockdown. Nestalo se. Uvedená čísla nevedla ani k tomu, že by se řeklo, že očkování nefunguje. Stal se opak: Izrael zahájil masivní kampaň na očkování populace třetí dávkou. Naočkoval miliony lidí a vyhnul se lockdownu. Už na konci září jsme pak mohli číst o sankcích, namířených proti těm, kdo šest a více měsíců po druhé dávce neměli dávku třetí.

Chápu, že v zemi, kde jsou statisíce lidí nad 60 let, kteří nemají ani jednu dávku, je to něco jako pohádka z jiného světa, z toho normálního, vyspělého světa. U nás přece značná část populace napjatě čeká, kdy dostane sebemenší záminku, aby prohlásila, že vakcíny nefungují. Nad zvětšujícími se počty plně očkovaných na JIP s covidem se nevede vůbec žádná debata o tom, zda dostali třetí dávku a proč ji nedostali. Jdeme přímo ruskou a ukrajinskou cestou do katastrofy a lockdownu.

Připomeňme, že podle dat vědeckého časopisu eLife byl propastný rozdíl mezi bývalými sovětskými satelity a západními zeměmi EU už dříve během epidemie: Bulharsko melo 460 mrtvých na 100 tisíc obyvatel nad průměr, Česko 320, naopak Německo jen 50 – a Dánsko dokonce mínus deset. Dánsko má nyní naočkováno asi 95% populace ve věku nad 50 let a nemá žádná opatření proti covidu. Portugalsko má dokonce 98% naočkovaných nad 12 let a také nemá žádná opatření proti covidu. Samozřejmě obě země – a další vyspělé země – už očkují i třetími dávkami. Logicky: nechtějí mrtvé a lockdown.

S jakými pocity se budeme dívat do Dánska a Portugalska, až tu budeme mít lockdown, plné nemocnice a tisíce mrtvých? Ti lidi v těch zemích budou žít normální život bez lockdownu, nemocnice tam budou normálně fungovat (připomeňme, že v Dánsku dokonce za celou epidemii zemřelo méně lidí než v normální roky – u nás to bylo o asi 35 tisíc lidí více) a nebudou mít nadprůměrnou úmrtnost. Zatímco my…

Rád bych zdůraznil, že země jako Dánsko, Norsko, Finsko, ale i Německo nebo Švédsko (Švédsko mělo 90 mrtvých na 100 tisíc obyvatel nad průměr za epidemii), jsou země zcela západní a demokratické. V rámci Unie západ dopadl obecně nesrovnatelně lépe než východ – a dokonce i na východě je vidět hluboká propast mezi postkomunistickým blokem a zemí, která v něm nebyla: Bulharsko 460, Srbsko 400 – ale Řecko jen 70 mrtvých na 100 tisíc obyvatel nad průměr (Nature dokonce v editorailu z 22. září chválí Řecko za brilantní využití umělé inteligence v boji s covidem). Zajímavé je, že na podzim 2021 po tolika draze vykoupených zkušenostech postkomunistické země opět nastupují ruskou cestu do katastrofy.

Kolik rozumbradů v Česku vám bude vykládat o tom, jak jsou vakcíny hrozné, neúčinné, ba nebezpečné! Prostě jako v Rusku. Podívejte se do Izraele.







