Světová meteorologická organizace: Koncentrace skleníkových plynů radikálně vzrostla

26. 10. 2021

čas čtení 3 minuty

Moderátorka: Nejnovější v pondělí zveřejněná data jsou dalšími alarmujícími informacemi. Světová meteorologická organizace konstatuje, že koncentrace skleníkových plynů v atmosféře je nyní na rekordní úrovni. A to navzdory tomu, že se svět v důsledku pandemie zpomalil. Varuje, že svět je velmi daleko od strategie, kterou je třeba následovat k omezení globálního oteplování. Profesor Petteri Taalas je generální tajemník Světové meteorologické organizace. Dobré odpoledne.



Petteri Taalas: Dobré odpoledne.



Moderátorka: Snad se dalo očekávat, že pandemie trochu zpomalí vypouštění CO2 a dalších skleníkových plynů do atmosféry. Vaše data ale dokazují, že se děje něco, co prodlužuje přítomnost CO2 v atmosféře? Moderátorka: Nejnovější v pondělí zveřejněná data jsou dalšími alarmujícími informacemi. Světová meteorologická organizace konstatuje, že koncentrace skleníkových plynů v atmosféře je nyní na rekordní úrovni. A to navzdory tomu, že se svět v důsledku pandemie zpomalil. Varuje, že svět je velmi daleko od strategie, kterou je třeba následovat k omezení globálního oteplování. Profesor Petteri Taalas je generální tajemník Světové meteorologické organizace. Dobré odpoledne.Petteri Taalas: Dobré odpoledne.Moderátorka: Snad se dalo očekávat, že pandemie trochu zpomalí vypouštění CO2 a dalších skleníkových plynů do atmosféry. Vaše data ale dokazují, že se děje něco, co prodlužuje přítomnost CO2 v atmosféře?





Petteri Taalas: Ano. Musíme si uvědomit, že CO2 přetrvává v atmosféře opravdu velmi dlouho. Takže jednoroční anomálie, kterou jsme zaznamenali loni, že poklesly emise CO2 o 5,6 procent, přesto znamenala, že došlo k zintenzivnění koncentrace CO2 v atmosféře o 2,5 ppm a také došlo k zvýšení koncentrací metanu a kysličníku dusičitého.



Moderátorka: Je to proto, že na světě se už skleníkové plyny neukládají tak, jak se tam ukládaly v minulosti?



Petteri Taalas: Polovinu CO2, který vypouštíme do atmosféry, konzervují zejména lesy a oceány. Jsme ale svědky oslabování těchto procesů. V naší zprávě poukazujeme na to, že schopnost amazonského deštného pralesa konzervovat CO2 klesá a někdy nyní ten prales dokonce vypouští CO2 do atmosféry. Protože tam dochází k obrovské likvidaci toho pralesa.



Moderátorka: To je nesmírně znepokojující. Jestliže se to přidává k už tak existujícím emisím CO2 z celého světa.



Petteri Taalas: Přesně. Nejsou to dobré zprávy. A i když jsme slyšeli spoustu politických prohlášení, že je zájem o snížení emisí, ke konkrétním akcím nedochází.



Moderátorka: Je to velmi deprimující, poslouchat všechna tato data. Dá se to ještě zachránit?



Petteri Taalas: Dá se to ještě zachránit. Máme jak technické prostředky, i finanční prostředky. Máme stále větší množství technických prostředků jak zredukovat emise z výroby energie a z průmyslu a také jsme schopni mírně změnit svou stravu. Finančně si to také můžeme dovolit.



Moderátorka: Dobře, ale hovoříme tu o opravdu dramatických, zásadních změnách? Našeho způsobu života?



Petteri Taalas: Ve skutečnosti není nutné měnit náš každodenní život příliš. Když změníme své dopravní systémy, aby více používaly elektrických vozidel, nebo vozidel založených na vodíku, když změníme své energetické systémy, aby byly založeny na slunci, vodě a jaderné energii, a když trochu omezíme konzumaci masa, to by nebyla z naší strany zrovna tak obrovská oběť.



Moderátorka: Avšak to, o čem hovoříte, dopravní systémy, energetické systémy, o tom rozhodují vlády.



Petteri Taalas: Takže vlády musejí utvořit ten rámec a my jako spotřebitelé a také podniky to musíme financovat. A to financování od nás nebude tak velký problém, jakmile vlády utvoří ten rámec.



Moderátorka: Když se podíváte na ta čísla ze všeho toho vašeho měření, jsme opravdu daleko mimo potřebnou strategii?



Petteri Taalas: Jsme trochu mimo. Dobrou zprávou je, že nedávná analýza IPCC, která byla zveřejněna v srpnu, neobsahovala už ten nejhorší scénář jako pravděpodobný. Takže už jsme trochu emise omezili, hlavně v rozvinutém světě. V evropských zemích, v USA. Za posledních 15 let snížilo své emise 32 zemí světa. Navzdory ekonomickému růstu. Takže existuje určitá naděje.



BBC Radio 4, The World at One, 25. 10. 2021, od minuty 18 ZDE

0