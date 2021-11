Otevřený dopis globálním médiím od Grety Thunberg a Vanessy Nakate

1. 11. 2021

čas čtení 3 minuty

Tání ledovců, lesní požáry, sucha, smrtící vlny veder, záplavy, hurikány, ztráta biologické rozmanitosti. To vše jsou příznaky destabilizace planety, které se kolem nás neustále dějí.

To jsou věci, o kterých informujete. Někdy. Klimatická krize je však mnohem víc než jen to. Pokud chcete skutečně informovat o klimatické krizi, musíte také informovat o zásadních otázkách času, holistického myšlení a spravedlnosti.

Co to tedy znamená? Podívejme se na tyto otázky jednu po druhé.



Nejprve pojem času. Pokud vaše reportáže neobsahují pojem tikajících hodin, pak je klimatická krize jen politickým tématem mezi ostatními tématy. Vynecháme-li aspekt času, můžeme pokračovat docela stejně jako dodnes a "řešit problémy" později. 2030, 2050 nebo 2060. Nejlepší dostupné vědecké poznatky ukazují, že při současném tempu emisí se náš zbývající uhlíkový rozpočet pro udržení teploty pod 1,5 C vyčerpá ještě před koncem tohoto desetiletí.



Za druhé, holistické myšlení. Při zvažování našeho zbývajícího uhlíkového rozpočtu musíme počítat se všemi čísly a zahrnout všechny naše emise. V současné době nenecháváte státy s vysokými příjmy a velké znečišťovatele na holičkách a umožňujete jim schovávat se za neúplné statistiky, mezery v zákonech a rétoriku, za jejíž vytvoření během posledních 30 let tak tvrdě bojovali.



Za třetí, a to je nejdůležitější ze všeho, spravedlnost. Klimatická krize se netýká jen extrémního počasí. Jde o lidi. O skutečné lidi. A právě lidé, kteří se na vzniku klimatické krize podíleli nejméně, trpí nejvíce. A zatímco země globálního Jihu jsou v první linii klimatické krize, téměř nikdy se o nich nepíše na prvních stránkách světových novin. Zatímco se západní média zaměřují na lesní požáry v Kalifornii nebo Austrálii či záplavy v Evropě, katastrofy související s klimatem pustoší komunity na celém globálním Jihu: ale věnují jim jen velmi málo prostoru.



Pokud chceme zahrnout prvek spravedlnosti, nemůžeme ignorovat morální odpovědnost globálního Severu, který musí postupovat při snižování emisí mnohem rychleji. Do konce letošního roku svět společně spálí 89 % uhlíkového rozpočtu, který nám dává 66% šanci udržet se pod 1,5 °C.



Abychom dodrželi cíle stanovené v pařížské dohodě, a minimalizovali tak riziko spuštění nevratných řetězových reakcí, které budou mimo lidskou kontrolu, potřebujeme okamžité, drastické a každoroční snížení emisí, jaké svět ještě nezažil. A protože nemáme k dispozici technologická řešení, která by sama o sobě v dohledné době dokázala něco takového, znamená to, že musíme provést zásadní změny v naší společnosti. To je nepříjemný důsledek neschopnosti našich vůdců tuto krizi řešit.



Vaši odpovědnost za pomoc při nápravě tohoto selhání nelze přeceňovat. Jsme sociální zvířata, a pokud se naši vůdci a naše média nebudou chovat, jako bychom byli v krizi, pak samozřejmě nepochopíme, že v krizi jsme. Jedním ze základních prvků fungující demokracie je svobodný tisk, který objektivně informuje občany o velkých výzvách, jimž naše společnost čelí. A média musí pohánět lidi u moci k odpovědnosti za jejich činy či nečinnost.



Patříte mezi naše poslední naděje. Nikdo jiný nemá možnost a příležitost oslovit tolik lidí v extrémně krátkém časovém horizontu, který máme. Bez vás to nedokážeme.







Celý článek v anglickém originále ZDE

