Zajímavé, že i neschopná vláda Borise Johnsona zvládla energetickou krizi a ochránila spotřebitele - proč ne Česko?

1. 11. 2021

Boris Cvek:

Co dokáže jeden byznysplán, který neměl nikdy být tolerován ze strany ochrany spotřebitele, práva a státního zájmu. Pokud vím, tak podle šetření Hospodářské komory byly u Bohemia Energy stovky firem, včetně firem zemědělských (topení v kravínech zdražené o stovky procent, to musí být likvidační).

"Řada firem nyní řeší nečekaně vysoké zálohy na energie. Náklady na elektřinu jim u dodavatelů poslední instance vzrostly o stovky procent. Některé podniky to může položit. „570 % zvýšení? Neuvěřitelné.“ Konec Bohemia Energy nedopadá jen na domácnosti



Boris Cvek:

To zvyšování cen není dáno tím, že by někdo chtěl profitovat. Profitoval tady hodně dlouho někdo na tom, že dával nízké ceny, aniž by měl zajištěno pro klienty to, co si od nich koupil. Ten byznysmodel byl po mnoho let takový: koupím energie na poslední chvíli, a tím je dostanu velmi levně. Nicméně teď se to změnilo, cena energií v Evropě a na světě stoupla (naprosto bez ohledu na ČR). A ten byznysplán neměl nakoupeno dopředu, takže musel kupovat draho... a když zjistil, že tím ztrácí miliardy, tak raději zkrachoval, aby si ušetřil aspoň zbylou půlmiliardu. No a ti, kdo nyní musí pro ty opuštěné klienty nakupovat energii, ji nakupují za ceny, jaké jsou na trhu, a to jsou ceny strašně vysoké. Pokud ale někdo měl u nějakého solidného dodavatele, který nakoupil na roky dopředu, smlouvu s fixací, tak se ho dnešní vysoké ceny netýkají, protože pro něj už je dávno nakoupeno dopředu.



Jan Čulík:

No a vidíte, v Británii zkrachovalo podobně více než 12 menších energetických firem, včetně té mé, ale vláda garantuje cenový strop a automatický přechod zákazníků k velkým dodavatelům, takže nás převzal British Gas a ceny se nezměnily.



Boris Cvek:

U nás také platí ze zákona automatický přechod k jasně definovaným velkým dodavatelům. Ale jen na půl roku a zjevně tito dodavatelé neměli nic nakoupeno dopředu pro ty lidi, kteří byli u Bohemia Energy. Kdyby ti lidi ovšem uzavřeli s těmito dodavateli dlouhodobé smlouvy, takže by ti dodavatelé mohli nakoupit pro ty lidi na dva roky dopředu, ty ceny by tak vysoké nebyly. Jde o to, že ten dodavatel nakupuje pro tuto chvíli a neví, kde ten zákazník skončí pak.



Boris Cvek:

Ještě k tomu "ceny se nezměnily" - je otázka, zda pro Vás bylo už nakoupeno předem. O to jde. Pokud Vás dodavatel měl ty energie nakoupeny předem, tedy pokud pro Vás měl to, co jste si koupil, tak je to naprosto v pohodě. U nás to tak nebylo. Bohemia Energy pro ty lidi neměla nakoupeno nic, ačkoli s nimi měla smlouvu, že jim dodá to, co nemá.





Jan Čulík:



V Británii je ten cenový strop do dubna. Jde o to, že pět největších britských energetických firem má takové finanční zázemí, že je schopno tyto ceny ustát. Pochybuju, že mají nakoupeno předem do zásoby, protože britská vláda asi před pěti lety zlikvidovala zásobníky na plyn v Severním moři, že je prý nepotřebuje. 🙂 Prý "úspory". No, uvidíme.







Kdyby se ale stalo to, co v ČR, Angličané by asi šli do Downing Street Borise zlynčovat. Viz nedávná zuřivost Angličanů nad vypouštěním výkalů do moří a do řek , která donutila vládu k obratu o 180 stupňů.

