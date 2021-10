(Nejen) automobilový průmysl čeká další rána

29. 10. 2021 / Radek Mokrý

čas čtení 1 minuta

A brzy přijde krize měděná, už teď je dražší o 25 %. Obchodníci s průmyslovými komoditami teď nejenže mají žně, ale vypouštějí inflační vlny jednu za druhou. Co to sakra je? Uvádění těch hald dříve vytištěných peněz do ekonomik? Goldman Sachs a Black Rock a spol. už před deseti lety skoupili skoupili tolik obchodníků s komoditami, včetně skladovacích kapacit, kolik mohli.Ani dlouholetí odborníci na trhy toto nikdy nezažili, píše Handelsblatt. Obchodníci s komoditami během několika týdnů skoupili téměř veškerou měď, kterou má burza London Commodities Exchange (LME) na svých skladech. Zásoby klesly z 240 000 tun na konci srpna na zhruba 14 000 tun na začátku tohoto týdne. To je nejnižší úroveň od roku 1974. Velké množství si podle agentury Bloomberg zajistil zejména švýcarský obchodník s komoditami Trafigura. ZDE