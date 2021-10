Proč se nám zase přeplní nemocnice, i když vakcíny proti vážnému covidu skvěle fungují?

27. 10. 2021

Jestli nejste očkovaní, okamžitě se nechte naočkovat. Okamžitě!!!

Protože jsme blbí, a ti co řídí stát asi ještě blbější. Vakcíny snižují riziko nutnosti hospitalizace asi 4x, jenže když budeme ignorovat počty nakažených a necháme epidemii jet o 14 dnů déle než loni, nemocnice se zaplní, Tento článek je velmi důležitý. ČTĚTE.



Milý Micíku, v pondělí bylo 4262 nakažených, 1055 v nemocnici. Čísla se už dlouho za 7 dnů přibližně zdvojnásobují. Takže kdyby tento týden nebyl státní svátek, tak bychom příští týden měli deset tisíc nakažených a následující týden by padl český rekord v počtu nakažených za jeden den. Tipuji, že padne stejně, svátek-nesvátek. Protože jsme blbí, a ti co řídí stát asi ještě blbější. Vakcíny snižují riziko nutnosti hospitalizace asi 4x, jenže když budeme ignorovat počty nakažených a necháme epidemii jet o 14 dnů déle než loni, nemocnice se zaplní, píše Jaroslav Flégr. Milý Micíku, v pondělí bylo 4262 nakažených, 1055 v nemocnici. Čísla se už dlouho za 7 dnů přibližně zdvojnásobují. Takže kdyby tento týden nebyl státní svátek, tak bychom příští týden měli deset tisíc nakažených a následující týden by padl český rekord v počtu nakažených za jeden den. Tipuji, že padne stejně, svátek-nesvátek.



Naši chrabří chřipčičkáři vykřikují, že vysoké počty nakažených vůbec nevadí, protože počet lidí v nemocnici je mnohem menší, než byl loni. Úmyslně opomíjejí, že nástup vlny se oproti loňsku o měsíc opozdil – přeci jen jsme alespoň nosili respirátory. Loni 26.9. jsme měli asi 800 lidí v nemocnici a 26. 10. jich už bylo 6196. To znamená, že za měsíc, pakliže nebudou zavedena účinná a bolestivá protiepidemická opatření jich budeme mít v nemocnici určitě víc než 7 tisíc.



Jak je to možné, když už tolik osob nemoc prodělalo a když skoro 80 % rizikových osob bylo očkováno? Je to jednoduché: Delta má asi třikrát vyšší nakažlivost než původní varianta viru a přenášejí ji i očkovaní a ti, kteří už nemoc v minulosti prodělali. O dost méně než ti neočkovaní, ale stejně asi více, než loni přenášeli neočkovaní původní variantu viru. To vysvětluje, proč je tolik nakažených a proč jejich počty stoupají vlastně rychleji než loni. Ale proč by se měly naplnit nemocnice, když vakcína i nákaza chrání před těžším průběhem onemocnění? Protože chrání jen částečně a jen někoho. Například pravděpodobnost, že člověk, který byl diagnostikován jako nakažený, zemře, byla loni na podzim v Česku asi 2%. Dnes je díky proočkovanosti seniorů asi poloviční, konkrétně 0,9%. Podobně klesla i pravděpodobnost, že se nakažený dostane do nemocnice. (Proč neklesla víc, když vakcíny měly mít účinnost přes 80 %? Protože 20 % seniorů očkovaných není, a protože u těch očkovaných i u těch, co nemoc prodělali, uběhlo od očkování či nákazy už příliš mnoho času a u seniorů již po půl roce od imunizace imunita zásadně klesá.)



Jenže poloviční pravděpodobnost vážného průběhu nás před přeplněním nemocnic neuchrání. Naši politici jsou připraveni poslechnout hlas ulice, ignorovat počty nakažených a při nasazování bolestivých opatření se řídit jen obsazeností nemocnic. To ovšem znamená, že počty nakažených nechají růst déle než loni. V loňském roce se díky lockdownu a zavření všech škol třikrát podařilo nárůst počtu nakažených zastavit někde u 15 tisíc. Jestliže budeme ignorovat narůstající počet nakažených, tak jak to nyní politici svým voličům slibují, a necháme epidemii v podstatě volně šířit o týden déle, bude denní počet nakažených 30 tisíc a když ji necháme růst o 14 dnů déle, bude už 60 tisíc. I když díky vakcínám bude do nemocnice přicházet polovina z těch, co by přicházeli loni, stejně to bude při čtyřnásobném počtu infikovaných v absolutních počtech dvakrát tolik než loni. A nemocnice se nám opět přeplní. Veškerý možný efekt očkování na fungování našeho zdravotního systému tedy zahodíme a opět skončíme v lockdownu se zavřenými školami, přeplněnými nemocnicemi a stovkami umírajících denně.



A tohle, Micíku, vůbec nebylo nutné. Stačilo před dvěma měsíci poslechnout jistého Flegra a nasadit včas zhruba taková protiepidemická opatření, jaká zavádíme nyní. Navíc by se ovšem musely omezit hromadné akce. Nejspíš bychom dnes měli tak 500 (nikoli včerejších 6274) nakažených za den.



I dnes bychom se možná ještě mohli vyhnout lockdownu, ale to by už chtělo mimořádná a odvážná řešení a k tomu ještě notnou dávku štěstí. Muselo by se do 3 týdnů začít s masivním preventivním PCR testováním ze slin u pracovníků, žáků a studentů. Kdyby se každý týden otestovalo asi 5 milionů osob (a ti pozitivní se poslali na týden do izolace) současná vlna by během 3 týdnů skončila. K udržení epidemie pod kontrolou by do ledna nejspíš stačilo testovat pracovníky, žáky a studenty jednou za 14 dnů; v lednu bychom se kvůli pravděpodobnému zvýšení infekčnosti viru na dvojnásobek nejspíš museli vrátit k sedmidenní frekvenci testování. Při takto masivním testování, které by vyžadovalo vyjmout PCR testování ze slin ze seznamu zdravotních úkonů a jeho financování z rozpočtu ministerstva zdravotnictví, by se cena za jeden test včetně odběru pohybovala kolem 160 korun. Otestovat 10 milionu lidí by tedy vyšlo na 1,6 miliardy. I kdyby to bylo dvakrát tolik, stejně by to bylo méně, než kolik nás stojí jeden den lockdownu. Jo a ještě – zvládli bychom to kapacitně? Zvládli.



A ty by ses teď chtěl, Micíku, jistě zeptat, zda něco takového uděláme a zda se lockdownu díky tomu vyhneme. Aha, nechtěl, nejsi blbej.



***

Je mi to líto, ale nastal čas si opět připomenout klasické protikovidové dvanáctero. Přidávám bod 0 - jestli nejste očkovaní, okamžitě se nechte naočkovat. Okamžitě!!!(Nemusíte dodržet všechno, vyberte si, co se hodí na vás)



1) Nainstalujte si do telefonu eRoušku - jde to rychle Patrně kvůli pasivní sabotáži ze strany ministerských promořovačů v Česku příliš nepomáhá, ale trochu snad ano. 2) Zachovávejte distanc – když to jde, nepřibližujte se k jiným lidem blíže než na 2 metry a nedotýkejte se jich. Podání rukou lze nahradit japonskou úklonou)



3) Noste kvalitní respirátor (bez ventilu, co chrání i ostatní) a vyžadujte, aby tak činili i lidé ve vašem okolí.



4) Umývejte si ruce mýdlem, jakmile se dotknete předmětů, kterých se dotýkali jiní lidé. Doma i kdekoli jinde desinfikujte sdílené předměty (klávesnice a podobně).



5) Nevycházejte mezi lidi, když to není nezbytně potřeba. Jestliže můžete, tak pracujte z domova, a to i za cenu případné změny zaměstnání či dokonce povolání.



6) Nakupujte vše, co lze pouze po internetu.



7) Nezúčastňujte se žádných hromadných akcí – hromadná akce se rozumí cokoli, kde je více než 5 lidí. To samé vyžadujte od členů domácnosti.



8) Větrejte a udržujte v místnostech vysokou relativní vlhkost (nad 40 %), například tím, že budete mít v místnostech nastavenou nižší teplotu (18-20°) a přitom budete nosit teplejší oblečení. V suchu kapénky vysychají a virus se udrží ve vzduchu dlouho a doputuje na delší vzdálenost.



9) Udržujte se v dobré fyzické kondici – jezte dost zeleniny, ovoce, vitamínů (především D a C – obojí jen v doporučeném denním dávkování), pohybujte se na čerstvém vzduch v místech, kde nejsou lidi. Dostatečně odpočívejte a spěte.



10) Udržujte se v dobré psychické kondici – komunikujte telefonicky či elektronicky s přáteli, známými a příbuznými, hlavně s těmi dříve narozenými, konzumujte na dálku kulturu (hudbu, divadlo, filmy) čtěte knihy, vzdělávejte se, pomáhejte druhým, snažte se si udělat minimálně jednou denně radost a aspoň dvakrát ji udělejte někomu jinému.



11. Jestli tím neohrozíte rodinný rozpočet, tak utrácejte. Za vybavení domácnosti, šatníku, dílny, za knihy, vzdělání, opravy bytu, chalupy, za dovoz jídla z oblíbené restaurace. Šetrnost a střídmost ve spotřebě bývá považována za ctnost – v současné situaci to však neplatí. Investujte do své budoucnosti, zabavte se a nechte druhým vydělat.



12. Hledejte v nové situaci nové příležitosti. Zkuste napsat knihu, divadelní hru, složit písničku, malovat, rozjeďte novou zábavnou či vzdělávací stránku na internetu. Zkuste si osvojit nějaké umělecké řemeslo, nebo zkrátka řemeslo. Rozjeďte internetový obchod, poradenskou službu, prostě cokoli nového. Během epidemie dost lidí zchudne, ale řada jiných neuvěřitelně zbohatne. Další možná nezbohatnou, ale konečně pro sebe najdou ten pravý smysl života. Nepropásněte šanci se zařadit do těch dvou šťastnějších skupin.



