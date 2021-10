Piráti požadují lepší ochranu spotřebitelů v energetice

29. 10. 2021

Tisková zpráva Piráti přicházejí s návrhy na lepší ochranu spotřebitelů v energetice. Inspiraci čerpají v bankovnictví a telekomunikacích Praha 29. října 2021 – Skokový růst cen energií se v Česku dotýká více než 3 milionů obyvatel. Piráti nechtějí dopustit, aby za selhání vlády, Energetického regulačního úřadu a spekulace obchodníků vydaly rodinné rozpočty desítky miliard korun navíc a propadly se do energetické chudoby. Piráti proto navrhují legislativní změny na ochranu spotřebitele, které fungují na podobných mechanismech jako v bankovním a telekomunikačním sektoru. Zvládání cenového skoku má pomoci také zvýšení slevy na daňového poplatníka a posílení meziresortní spolupráce ministerstev financí, průmyslu a obchodu a práce a sociálních věcí. Cestou k dlouhodobému udržení cenové stability jsou efektivní investice do snížení spotřeby a nových obnovitelných zdrojů, které snižují závislost na dovozu fosilních paliv.

„Stát nesmí připustit, aby v důsledku skokového zvýšení cen energií spadly statisíce domácností do dluhových pastí. Navrhli jsme vzájemně provázaná opatření, která by nepředstavovala významnou administrativní zátěž. Z těch plošných se jedná především o zvýšení slevy na poplatníka. Částečně pak i vládou navrhované řešení na odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje, které vytváří určitý polštář pro domácnosti, ale i firmy. Efektivní opatření pro tuto krizi mají být cílená a lze k nim využít výnosy z emisních povolenek, například formou investičních voucherů, které budou motivovat k energetickým úsporám,“ uvedl Petr Třešňák, garant Pirátů pro oblast energetiky. Do věci se vložila i poslankyně Pirátů Olga Richterová. Obrátila se na ministra obchodu a průmyslu Karla Havlíčka k osvětlení toho, jak vláda plánuje intervenovat ve prospěch ochrany zákazníka v případě současného omezení nabídek smluv na dobu neurčitou, k němuž dochází i u ČEZu, jehož je stát majoritním vlastníkem. „Zákazníci, kteří jsou odkázáni na dodavatele poslední instance, jsou v obtížné situaci. Výše jejich měsíčních záloh na energie kvůli současným cenám a zimnímu období poskočila několikanásobně. Stát proto musí ve spolupráci s Energetickým regulačním úřadem motivovat trh, aby nezneužíval situace pro dlouhodobé fixace vysokých cen a současně zajistil nástroje pro snadnější přechod k jinému dodavateli on-line,” komentovala Richterová. A jak by měl stát a ERÚ postupovat v případě osvěty podle Pirátů? ERÚ by měl lidem jasně ukázat možnosti, co mají v současné době dělat, včetně srozumitelného vysvětlení rozdílu mezi smlouvami na dobu určitou a neurčitou a produktů vázaných na burzovní ceny.

Lidé u dodavatelů poslední instance nemusí čekat fronty, nicméně doporučujeme co nejrychleji si najít jiného dodavatele a zvolit nejlépe smlouvu na dobu neurčitou nebo zafixování ceny ve smlouvě na dobu určitou na maximálně jeden rok.

ERÚ by měl provádět pravidelná šetření týkající se fungování energetických trhů a v případě zjištění nedostatků včas ukládat opatření k zajištění řádného fungování těchto trhů, aby se podobná situace neopakovala.

Je potřeba nepropadat panice a zbytečně nefixovat smlouvy za dnešní burzovní ceny na dva nebo tři roky. To jen posune problém na později. Fixace na 3 roky znemožní uspořit po poklesu cen, které se po zimě očekávají.

Smlouva na dobu neurčitou se zákonnou tříměsíční výpovědní lhůtou nebo roční kontrakt se zafixováním ceny může zálohy částečně snížit. Nejedná se totiž o dočasný kontrakt pokrývající převážně zimní měsíce s nejvyšší spotřebou energií.

Stát by měl také uvést vhodný postup, jak se občan může proti prokázané ztrátě bránit soudní cestou.

Stát by měl nabídnout bezúročné půjčky ohroženým spotřebitelům jako jsou důchodci a domácnosti s nízkými příjmy pro krytí vysokých záloh způsobených pádem do DPI. Jak dodal Třešňák, Piráti navrhují legislativní změny na ochranu spotřebitele: „Musíme podpořit spravedlivé nastavení trhu, kde mají všichni účastníci férové a jasné podmínky. Chceme využít řadu ověřených analogií z bankovního a telekomunikačního sektoru. Připravili jsme sérii návrhů, které chceme zohlednit v legislativě a fungování trhu s energiemi.” Návrhy Pirátů k lepší ochraně spotřebitelů v oblasti energetiky: Přesně definovat odpovědnost a postihy za škody způsobené nedodržením závazků ze strany obchodníka:

Dodavatel musí být schopen krýt škodu, kterou nedodržením závazku způsobí.



Pro tento účel by mohl vzniknout garanční fond, do kterého budou držitelé licence odvádět poplatky dle objemu takových kontraktů a jejich rizikovosti pro případ krachu.



Produkty bez garance ceny nebo závazku musí být jasně označeny

Povinnost on-line nástrojů pro migraci a jednodušší přechod mezi dodavateli.

Legislativně ukotvit energetickou chudobu a zavést jednoduché a účinné nástroje pro ochranu ohrožených spotřebitelů. Spotřebitel se nesmí dostat do situace, kdy bude volit, jestli topit a svítit, nebo jíst.

Jasnou deklaraci pozice obchodníka, čím nabízený produkt kryje a jaké má rizikové portfolio. Oddělíme konzervativní dlouhodobé produkty od krátkodobých, které kopírují denní ceny na velkoobchodních trzích.





