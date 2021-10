Brexit: Mezi Francií a Británii vzniká ostrý spor o přístup do pobřežních vod pro rybáře

28. 10. 2021

čas čtení 5 minut





Francie hrozí Británie, že jí vypne dodávku elektrického proudu



V důsledku idiotství brexitu vznikl mezi Johnsonovou vládou a Francií ostrý konflikt ohledně přístupu pro francouzské rybáře do britských pobřežních vod



V důsledku brexitu poklesne britský HDP dlouhodobě o 4 procenta, zatímco pandemie způsobí jeho pokles o 2 procenta



(V satirickém pořadu rozhlasu BBC The News Quiz jeden komentátor nedávno ironicky poznamenal, vzhledem k tomu, jak brexitéři šíří mýtickou představu, jakou jedničkou byla Británie za druhé světové války, kdy zvítězila jediná [!! - to samozřejmě není pravda] nad nacismem, že to, co by brexitéry opravdu nyní učinilo šťastným, hlavně ty, kteří se narodili až po druhé světové válce, takže válku nezažili [ti Angličané, kteří válku zažili, jsou důraznými stoupenci členství Británie v EU, samozřejmě] by bylo, kdyby Británie zahájila proti Evropě válku. Byl to věštec! Už je to tady!) (V satirickém pořadu rozhlasu BBCz jeden komentátor nedávno ironicky poznamenal, vzhledem k tomu, jak brexitéři šíří mýtickou představu, jakou jedničkou byla Británie za druhé světové války, kdy zvítězila jediná [!! - to samozřejmě není pravda] nad nacismem, že to, co by brexitéry opravdu nyní učinilo šťastným, hlavně ty, kteří se narodili až po druhé světové válce, takže válku nezažili [ti Angličané, kteří válku zažili, jsou důraznými stoupenci členství Británie v EU, samozřejmě] by bylo, kdyby Británie zahájila proti Evropě válku. Byl to věštec! Už je to tady!)





Francouzské úřady nyní uprostřed sporu ohledně přístupu rybářů do pobřežních vod zadržely jeden britský rybářský člun. Dva jiné britské rybářské čluny byly ve středu pokutovány za to, že jeden z nich nebyl ochoten se podrobit kontrole francouzské policie, a druhý neměl řádnou licenci. ZDE



V úterý pohrozila vláda Borise Johnsona odvetou proti francouzským opatřením. Mezi Británií a Francií vznikla velká obchodní válka poté, co Francie zakázala britským rybářským člunům přístup do klíčových francouzských přístavů, informovala, že zavede přísné a podrobné kontroly na obchod mezi Británií a Francií v kanálu La Manche a pohrozila, že přestane Británii dodávat elektrickou energii.



Úřad britského premiéra pohrozil, že Británie se za to Francii pomstí svými opatřeními.





Ke konfliktu dochází ve složité situaci, kdy se Británie znovu snaží jednat s Evropskou unií ohledně dohody o Severním Irsku, kterou Británie sice podepsala, nechala schválit v parlamentě a ratifikovala, ale nyní usoudila, že se jí tato přijatá a ratifikovaná mezinárodní dohoda vlastně nelíbí. Aby nevznikl terorismus proti nově vzniklé hranici v důsledku brexitu mezi Severním Irskem a Irskou republikou, dohoda mezi EU a Británii určila, že Severní Irsko zůstane v jednotném evropském trhu a zboží posílané z hlavního britského ostrova do Severního Irska bude muset být podrobováno celním prohlídkám. Mimochodem, v důsledku toho, že Severní Irsko zůstalo v jednotném evropském trhu, v něm v minulých týdnech nedošlo k nedostatku potravin v supermarketech a k nedostatku pohonných hmot u benzínových stanic. To se zřejmě Johnsonovu vyjednavači Frostovi nelíbí, a tak Frost a Johnson destabilizují situaci, přestože EU vyšla Británii vstříc a většinu celních opatření pro zboží pohybující se mezi hlavním britským ostrovem zrušila. Johnson a Frost si však nyní vymysleli, že odmítají mj. dohled evropského soudního dvora nad dohodou o Severním Irsku, jehož se EU nikdy nemůže vzdát. Hrozí tedy vážná obchodní válka mezi EU a Británii.





Mezitím informoval britský vládní Úřad pro rozpočtovou odpovědnost, že v důsledku brexitu poklesne britský HDP o 4 procenta, zatímco pandemie způsobí pokles o 2 procenta. Při zveřejňování státního rozpočtu na příští rok ve středu v Dolní sněmovně se ministr financí Rishi Sunak o brexitu vůbec nezmínil, britská vláda předstírá, že se nic neděje.



0

169

Francouzskou vládu v minulých měsících rozzuřila reakce britských úřadů a úřadů na britském ostrově Jersey v kanálu La Manche, které většině francouzských rybářských člunů neposkytly povolení rybařit v pobřežních britských vodách. Tento týden Evropská komise konstatovala, že britská vláda schválila jen 15 ze 47 žádostí rybářských člunů o přístup do britských vod. Třetina francouzských rybářských člunů, které rybaří u ostrova Jersey, měla svě povolení také odmítnuto.Francouzský vládní mluvčí konstatoval, že Británie neplní podmínky uzavřené dohody s EU, a tak "od 2.listopadu zahájí francouzská vláda cílená opatření, včetně zákazu přístupu britských rybářských člunů do francouzských přístavů, včetně posílení sanitárních a celních kontrol, včetně systematických bezpečnostních kontrol britských rybářských člunů a včetně posílení celních kontrol kamionů jezdících mezi Británií a Francií."Je to první várka opatření, konstatoval francouzský ministr pro záležitosti EU Clément Beaune. "Pokud tato opatření nepovedou k plnění ustanovení dohody mezi EU a Británií, přikročíme k dalším opatřením, například k vypnutí dodávky elektrického proudu pro Británii."Podrobnosti v angličtině ZDE