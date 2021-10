Myslete o změnách klimatu ve velkém: transformace společnosti za několik měsíců už tu byla

21. 10. 2021

čas čtení 5 minut

V rozhovorech s vědci a aktivisty slýchám stále táž slova: "Jsme v háji." Vládní plány jsou příliš malé a přicházejí příliš pozdě. Je nepravděpodobné, že by zabránily tomu, aby se zemské systémy překlopily do stavů nepřátelských vůči lidem a mnoha dalším druhům.

Abychom měli velkou šanci stabilizovat naše systémy podpory života, nepotřebujeme pomalé a postupné změny, ale náhlou a drastickou akci. A to je všeobecně považováno za nemožné. Nejsou peníze, vlády jsou bezmocné, lidé nepřipustí nic ambicióznějšího než vlažná opatření. Je to názorná ilustrace obecného pravidla: politické selhání je v jádru selháním představivosti, míní George Monbiot.

Ponechme stranou zjevné poučení z pandemie, kdy vlády zjistily, že mohou vládnout (i když s různou mírou kompetence), a lidé byli připraveni radikálně změnit své chování. Existuje ještě větší a silnější příklad. Stalo se to v době, kdy USA vstoupily do druhé světové války.



V environmentálních kruzích se analogie s vojenstvím používají s nelibostí. Ale válka patří mezi několik málo precedentů a metafor, které dokáže pochopit téměř každý. A bylo by hloupé, kdybychom se z této pozoruhodné lekce nepoučili.

Ještě než USA vyhlásily válku, začal prezident Franklin Roosevelt povolávat vojáky a budovat svůj "arzenál demokracie": materiál, kterým zásoboval spojenecké síly. Aby "předstihl Hitlera", požadoval takovou úroveň výroby, která byla všeobecně považována za nemožnou. Po japonském útoku na Pearl Harbor 7. prosince 1941 se však nemožné stalo skutečností.



Den po útoku Roosevelt požádal Kongres o vyhlášení války a dosáhl toho. Okamžitě začal reorganizovat nejen vládu, ale i celý národ. Zřídil řadu agentur, které byly sice vlažně kontrolovány, ale zato koordinovány prostřednictvím jednoduchých, ale účinných opatření.



Civilní průmysl byl zcela přebudován na válečné účely. Když dostal automobilový průmysl pokyn přejít na vojenskou výrobu, jeho masivní zařízení bylo nahrazeno, často během několika týdnů, novými stroji. General Motors začal vyrábět tanky, letecké motory, stíhačky, děla a kulomety. Oldsmobile začal vyrábět dělostřelecké granáty, Pontiac protiletadlová děla. V roce 1944 dokončoval Ford téměř každou hodinu dálkový bombardovací letoun. Během tří let války USA vyrobily 87 000 námořních plavidel, včetně 27 letadlových lodí, 300 000 letadel, 100 000 tanků a obrněných automobilů a 44 miliard nábojů. Roosevelt to označil za "výrobní zázrak". Ale nebyl to zázrak. Byla to realizace dobře připraveného plánu.



Válečné úsilí USA mobilizovalo desítky milionů lidí. Od roku 1940 do konce války se počet amerických vojáků zvýšil 26krát, zatímco počet civilních pracovních sil vzrostl o 10 milionů. Mnoho nových pracovníků tvořily ženy.



Od roku 1942 do roku 1945 byla zakázána výroba automobilů. Stejně tak výroba nových domácích spotřebičů a dokonce i výstavba nových domů. Pneumatiky a benzin byly na příděl; omezeno bylo také maso, máslo, cukr, oblečení a obuv. Příděly byly považovány za spravedlivější než zdanění nedostatkového zboží: zajišťovaly, že každý dostane stejný díl. V zájmu úspory pohonných hmot bylo zavedeno celostátní omezení rychlosti na 35 mil/h.



Plakáty varovaly: "Když jedeš SÁM, jedeš s Hitlerem! VSTUPUJTE DENNĚ do klubu sdílených aut". Ptaly se: "Je tato cesta opravdu nutná?". Upozorňovaly: "Všichni, kdo se chtějí vydat na cestu, se musejí vydat na cestu: "Plýtvání pomáhá nepříteli: šetřete materiálem".



Co tedy brání světu, aby stejně rozhodně zareagoval na největší krizi, jaké kdy lidstvo čelilo? Není to nedostatek peněz, kapacit nebo technologií. Když už, tak digitalizace by takovou transformaci urychlila a usnadnila. Je to problém, s nímž se Roosevelt potýkal až do Pearl Harboru: nedostatek politické vůle. Nyní, stejně jako tehdy, převažuje nad poptávkou po zásahu nepřátelství a lhostejnost veřejnosti, podporované zděděnými průmyslovými odvětvími.



Rozdíl mezi rokem 1941 a 2021 spočívá v tom, že nyní je třeba nejprve mobilizovat. Musíme vybudovat tak velká lidová hnutí, aby vlády neměly jinou možnost než na ně reagovat, pokud chtějí zůstat u moci. Musíme přimět politiky, aby pochopili, že přežití života na Zemi je důležitější než jejich ideologický závazek k omezené vládě.



Jak ukázala mobilizace v USA, když se vlády a společnosti rozhodnou být kompetentní, mohou dosáhnout věcí, které jsou jindy považovány za nemožné. Katastrofa není věcí osudu. Je to otázka volby.



Celý text v angličtině ZDE

0