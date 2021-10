Bez očkování proti covidu bude k obnovené nákaze docházet každých dalších 16 měsíců

20. 10. 2021

čas čtení 2 minuty





Přicházejí stále častější zprávy o opakované nákaze covidem. Experti varují, že rozšíření nákazy mezi školáky ohrožuje starší lidi



Jak v Anglii rychle roste množství nákaz covidem, lidé stále častěji informují o tom, že byli nakaženi covidem napodruhé anebo dokonce i napotřetí.



Z nové analýzy vyplývá, že neočkovaní jedinci mohou očekávat, že budou v průměru znovu nakaženi covidem po každých dalších 16 měsících. Jak v Anglii rychle roste množství nákaz covidem, lidé stále častěji informují o tom, že byli nakaženi covidem napodruhé anebo dokonce i napotřetí.Z nové analýzy vyplývá, že neočkovaní jedinci mohou očekávat, že budou v průměru znovu nakaženi covidem po každých dalších 16 měsících.





Nyní je totiž známo, že přirozená imunita proti covidu během času klesá. Z jedné dánské studie vyplývá, že lidé mladší pětašedesáti let mají asi 80 procentní ochranu po dobu šesti měsíců, zatímco lidé starší 65 let mají ochranu jen z 47 procent.



Riziko obnovené infekce je vyšší u varianty delta.



V Oklahomě, která má asi 3,9 milionů obyvatel, bylo letos v září registrováno 5229 druhých infekcí (je to ekvivalent 1 152 případů druhé infekce na 100 000 obyvatel) a od letošního květa počet druhých infekcí stoupl o 350 procent.



I když vakcíny potlačují míru infekcí, v pondělí Británie zaznamenala 49 156 nových denních infekcí, nejvyšší počet od poloviny července. Míra infekcí je velmi vysoká u středoškoláků, odhaduje se, že v týdnu do 9. října bylo v Británii nakaženo covidem 8,1 procent středoškoláků.



"Jestliže dovolíte, aby se nákaza rozšířila v jedné věkové skupině, obrovskou měrou se pak rozšíří do všech věkových skupin," říkají vědci.



Vyplývá z toho, že jestliže jste nebyli očkováni, měli byste se nechat očkovat, a jestliže jste prošli nákazou, měli byste se také nechat oškovat, protože tím prodloužíte dobu vaší ochrany.



Jestliže se nepotlačí míra nákazy u školních dětí, bude se nákaza a druhá nákaza mezi nimi šířit. Pak se to rozšíří na jejich rodiče, jejichž imunita od očkování už zřejmě klesá, a daleko kritičtěji na prarodiče a klinicky zranitelné lidi.



Podrobnosti v angličtině ZDE

