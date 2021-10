Sám sobě samotkou

25. 10. 2021 / Petr Haraším

Z mnoha dostupných článků v médiích bylo patrno, že Kreml vyslal mafiánské hackery, aby se ve světě ztracenců poohlédli po nějakých informacích. Britský The Sun přikořenil situaci a napsal, na základě cvrkotu cvrčka z bezpečnostních zdrojů, že kremelští agenti ukradli plány Astry i Zenecy. Plány pak využili, slavní to vědátoři, k doladění dvoudávkového originálního Sputniku. Aktuálně se britská média (ne všechna) Kremlu omluvila. Proč to udělala, zůstává záhadou. Že by si Kreml stěžoval u Johnsona? Že když konzervativcům tak dobře platí (přes správně vychované kremelské oligarchy), tak ať si laskavě odpustí obdobné narážky! Stejně jim žádný soudruh nevěří.

Směšný Kreml v očkovací strategii dopadl…až na dno dnoucí. Dopadl jako v protialkoholní putinovské akci, dopadl stejně v akci nezvládnuté epidemie HIV, dopadl stejně v akci ruské drogy Krokodil či v akci „mafie zde nevládneš, Putine, na věčné časy“.

Není moc velký rozdíl mezi procentem očkovaných v Rusku a v afrických zemích. Od půli června je pandemická situace v Rusku taková nějaká divná. Podobný počet denně nakažených a podobný počet denně mrtvých. Dle profesora Jana Konvalinky se takto epidemie zásadně nechovají. Ani ta v Rusku. Ani ta v Rusku pod moudrým vedením Vladimíra Moudrého na svůj národ neustále myslícího.

Ruští občané zoufale touží po kvalitní vakcíně zahnívajícího Západu, proto mnohdy odmítají domácí východní vakcínu vzkvétajícího Východu. Odmítají všechny čtyři skvělé ruské vakcíny. Kremelští stratégové nijak moc dobře nepromysleli akci na očernění západních vakcín. Troll trumfoval trolla v antivax bouři. A to prý přemýšlejí deset tahů dopředu na pomyslné šachovnici světa her. Teď se jim úder vrací a bohužel i s lichvářským úrokem. Úrok věru není malý. Platí se totiž životy.

Ruské obyvatelstvo nevěří vakcínám, nevěří Kremlu, ale věří na tradiční ruskou nekvalitní výrobu. Kreml může do světa troubit peskoviny o tom, že právě ruské jsou vždy lepší než západní, ale doma, doma mu nikdo nevěří.

Denní přírůstek v Rusku je cca 32 tisíc nakažených a denní počet mrtvých atakuje rovnou tisícovku. A když to znásobíme pěti? Protože pěti se mají ruská oficiální čísla násobit. Co z toho vyjde? Vyjde na 150 tisíc nakažených a skoro 5 tisíc mrtvých. Tato čísla jsou zřejmě reálnější, o to však děsivější.

V Rusku by měl platit zákaz hromadných akcí. Na papíře platí. V nemocnicích jsou naprostou většinou neočkovaní pacienti. Místo toho, aby se lid bál a běžel se urychleně očkovat, tak zájem o očkování paradoxně klesá níž a níž. Na nedostatek kontrol roušek a respirátorů si už stěžují i vládní činitelé. Přestali hrabat ze státního a všimli si, že se něco děje. Fakt je asi zle. Nemocnice už mnohde nepřijímají necovidové pacienty, změnily se na covid pouhé. A dochází jim kyslík. Aktuálně starší lid a chronici mají být doma až do Vítězného února. A až do výstřelu z Potěmkinovy Aurory bude v Moskvě nepracovní uzavírka. Ruská metoda počítání mrtvých je…prostě ruská. Toho ano, tyhle ne.

Ruští občané, ti solventnější, vyráží do ciziny, kde se nechají očkovat. Proč to dělají? Chtějí být totiž očkováni. Jenže jejich proticovidové srdce touží po vakcíně schválené buďto WHO,nebo EMA. Ceny za dávku začínají v Německu na téměř 600 eurech (za jednu dávku) a Jansen je dostupný za 900eur. Ve spřáteleném Srbsku to prý mají zdarma. Ale věřte tomu. Viděl bych to na nějaké mastné skryté poplatky.

Proti Sputniku snad již nic nenamítá ani WHO. Jen pár zásadních dokumentů a nezfalšovaných dat a je hotovo. Báječné. Tak Sputnik bude možná nakonec po roce a čtvrt uznán. Nicméně ministr zdravotnictví Muraško již toho napovídal a napovídal. A nejen on statečně lhal médiím. Kolikrát už byl Sputnik těsně, ale opravdu těsně před schválením?

Prezident KGB a Ruska Putin je opět v zostřené samoizolaci. Aby se k Putinovi nedostal ledajaký nakažený terorista, tak ruský stát již vyplýtval na karanténu lidí kolem Putina neuvěřitelné částky, jdoucí k první desítce miliardy rublíků. Hrdinové, vojáci, sportovci, politici, návštěvy státní i nestátní musí do 14 denní karantény, než se dostanou na vizitu k Putinovi. Ač je prezident Putin naočkován nejlepší a nejbezpečnější vakcínou světa, zalekl se a nikam nesmí. Říká tomu experiment, my tomu říkáme zbabělost a strach. Vzdělaný Putin ještě řekne, že má dosti protilátek a pak zmizí v krytu, nebo kde to mizí kremelští diktátoři a vrahouni , když se bojí.

A ještě je potřeba dodat informaci od Krále Severu: „Zima se blíží“!

Čínské dobré

Koronavirus zdivočel. Prostě zdivočel. Čína nemůže přiznat jakoukoli svou nezpochybnitelnou vinu na světové pandemii a na bleskurychlém rozšíření, tak si vymýšlí nová a nová nezvratná nepravdivá fakta o tom, jak to nebylo. Chtějí zjistit co, kde, proč a jak, ovšem výsledek mají již předem podepsaný na ÚV. Svět sice hovoří o čínském úniku z laboratoře, dolu, farmy, ale s tím čínská komunistická strana zásadně nesouhlasí. Čínská strana podpoří jen takové vyšetřování, které jasně ukáže, že vše bylo jinak. Jak jinak? Nějak, ale pokaždé dál od hranic vždy jedné Číny.

Čína staví pro nebezpečné cizince a navrátilce z covidového světa velké komplexy s robotickou obsluhou (jsou roboti rovněž soudruhy a soudružkyněmi?), aby se do Číny nedostal zmutovaný čínský virus. Přitom takovou fušku to dalo, aby se wu-chanského zázraku zbavili. Akce nulový výskyt viru jasně ukazuje, že komunisté se bojí svého výtvoru, o kterém vědí daleko víc než jsou ochotni přiznat.

V Číně panuje bezbřehá svoboda bádání, zkoumání. Nicméně když dojde na soudružské levárny, tak vědec nevědec, nic se bádat nebude a vyšetřovat teprve ne. Do netopýřího dolu v oblasti En-Š, jenž se jeví zdrojem původního prvotního netopýřího viru, zahraniční vědec nesmí. Zřejmě tam má čínská komunistická strana pečlivě uskladněny pytle mraženého hrášku s mrkví s inkriminovaným množstvím covidu z nepřátelské ciziny. Vědci z WHO rovněž nesmí ani na farmy, které sousedí s dolem. Jsou to právě ty farmy, které dodávaly na stůl ve Wu-Chanu všemožné zvířecí laskominy nechutného původu.

Ale nepleťme se milí, soudruzi mají opravdu eminentní zájem neobjasněné objasnit. Ještě víc je Peking ochoten zjistit, jak ten lump utekl a jak se rozšířil po celém světě.

Další vědecká skupina, která měla odhalit, kde se v Číně ten virus vzal a zda neutekl z čínské laboratoře, se rozpadla dřív, než stačila cokoli vypátrat. Soudruzi si pravdu uměli vždy dobře pohlídat. Do skupiny pod záštitou časopisu The Lancet propašovali pár vědců, kteří byli jemně řečeno ve střetu zájmů, ne nepodobném našemu Andreji. Peter Daszak autor mnoha krásných konspiračních teorií a dbalý spolupracovník nedbalých laboratoří ve Wu-Chanu, se jal komisi předsedat. Prý bude mít dveře a hlavu otevřenou. Ostatně neziskovka ecoHealth alliance ví, co se sluší a patří. Můžeme se od ní učit spolupráci s čínskými nijak neomezovanými vědátory.

Když se nepovedla tato lancetová komise , není potřeba příliš zoufat. WHO chystá skupinu novou. Dopadne stejně?

Naštěstí, data jsou data. Australští odborníci zjistili, že čínská provincie Chu-Pej nakupovala testy na neexistující Covid již půl roku předtím, než se ten pekelný koronavirus zamražený v mrkvi do Číny z USA či Česka vůbec dostal.

Náš přítel soudruh Si mohl přece svému příteli soudruhu Mi pošeptat, ať se také připravíme na ten zhoubný „amjerykansky virus“ v karotce. Místo toho ovšem přítel Si zavelel k vykoupení země přítele Mi. Není nad přátelství v duchu komunismu. Ať zemi vládne soudruh Si, nebo soudruh Mi.

Na zimní olympiádě v Pekingu budou fandit jen místní soudruzi a soudružky. A možná také roboti. Možná právě naprogramovaní roboti přeci jen našim sportovcům sem tam plácnou. Naprogramované čínské soudružky a soudruzi, ti se zviklat ve víře ve stranu nijak nedají. Jejich software je nemožné zviklat. Jelikož v Praze vládne nebezpečný jedovatý Hřib, tak pro nás mají pískot a bukot o překot. A že jel předseda českého senátu na vždy jejich Tchaj-Wan, no toto. To si poddané soudruh přítel Mi neumí pendrekem ošetřit? To nestačilo školení o stabilizaci? Mynář, Nejedlý a Tvrdík nic nepochopili? Ještě aby tak soudruh Mi sešel s cesty hedvábné a vydal se do země nevábné.

Denní přírůstek v Číně, neznámý. Denní počet mrtvých na domácí Covid, neznámý. Původ koronaviru, neznámý a nikomu jej neprozradíme.

Kapitán Kaeldernika

Severní vítr je krutý, ale i tak musel povolit. Pandemie ani žádná covidová epidemie v zemi severních Kimů není, nebyla a nebude. Ovšem velký Kim svému národu klanějících se otroků nechal dovézt nějaké zdravotnické zařízení, pomůcky a materiál. Je to vlastně dobrák. Pěkně se stará. Že by si v autarkii vyrobili zdravotnický materiál sami? To nelze. To by totiž pak nemohl harašit statečný Kim hypersonickou zbraní a dalšími výdobytky techniky hromadného zničení. Proto od neziskovek a WHO musí odebrat zdravotní materiál pro své soudruhy ve zbrani. Dolar není, rubl není a juan, ten také není. Covid také není. Ovšem překročení pandemických státních hranic se trestá smrtí. To je v zemi chlouby světového proletariátu jediný trest téměř za vše.

Testování na covid v KLDR bylo stoprocentně negativní. Covax však raději rozváží vakcíny i do této země zaslíbené, ač Kim v minulosti vakcíny odmítal a přenechal je potřebným v bídném světě. Čeká totiž nabídku lepších vakcín pro své bližní. Pfizer, nebo Jansen a nikoli Sputnik, Astru nebo Sinopharm či dokonce Sinovac. Rovněž ten samý Kim nařídil otrokům, aby na virus vyrazili ve stylu Macha, Šebestové a psíka Jonatána čili vidličkou, paličkou a tesáky. Kim to laskavě nazval pravou cestou soudruha bojovníka, nebo tak nějak.

Jiný, taktéž Kim, prozradil světu nelichotivé novosti ze Severní země. Potvrdil terorismus, odhalil hackerství, přiznal prodej zbraní proti imperialistům, nebo výrobu drog, aby měla komunistická smetánka na smetánku. Vlastně neřekl nic nového, co bychom neznali z naší nadějné komunistické minulosti. Heroin, opium, pervitin, vše soudruzi umějí. Vše v severní Koreji patří lidu a všechen lid patří vůdci. Co to tam tedy vlastně budují?

Kim vůdce přiznal, že je potřeba se stmelit a přidať ve vyrobě. Nejprve titíž soudruzi lid zavedou do nesnází a titíž soudruzi pak lid slavnostně a za milionů oběti tentýž lid s fanfárou osvobodí od nedostatků. Lid bude muset zabrat, aby soudruhy dál uživil. Takový soudružský luxusní život totiž otroky prostě něco stojí. To musí každý soudruh-otrok správně proletářsky a dialekticky pochopiť.

A ani ty nádherné zbraně přeci nerostou na stromech. Na výstavce dastiženij narodnovo chazjajstva lze tak pasmatrjet největší balistickou raketu na světě, hypersonický kluzák s možností překonat víc než 20x rychlost světla, nebo tmy, nebo tak nějak. Ale chleba s máslem musí dodat cizina. Severní Korejci budují, stejně jako pan Nárožný ve filmu „S čerty nejsou žerty“, nepřekonatelnou armádu.

Po soudružsky ctěném boku velitele největšího koncentráku na světě hrdě pózoval Kapitán Kaeldernika. Rozzuřeného neuvěřitelného Ulka si, ostatně jako vždy, střihnul sám Un Kim. Kim obvinil jižní Koreu, že vyrábí a vyvíjí zbraně. Kdežto on Kim Un je vyvíjet musí, aby ochránil svůj národ vyvolených nevolníků a zaručil jeho existenci na věky věků pod vedením vždyKima. Což pochopitelně jiné národy nesmí.

Denní přírůstek v severní Koreji, neznámý. Denní počet mrtvých na americkou mraženou kukuřici, neznámý.

Kdo najde podobnost?

Bulharsko, Srbsko, Litva, Bělorusko, Rusko, Albánie, Česká republika, Maďarsko, Polsko. Smutný seznam. Něco mi říká, že jsou to bývalé země nejlepšího zřízení na světě. Je to ovšem také seznam nejhorších zemí v počtu nadúmrtí v Evropě na čínský koronavirus.

Haraším Petr Orlau

