Zamyšlení nad Zemanem a nad českou politikou...

20. 10. 2021

čas čtení 4 minuty

Jen takové zamyšlení mé staré, blbé hlavy, která fakt sleduje politiku skoro 45 let.... "Volá Londýn" a jeho zprávy v 7.15 byl pro mne informační vstup do nového dne již na základní škole, kde velmi tolerantní učitelka Občanské nauky paní Mrázová v roce 1981 při prvé hodině ( tzv. aktuality) se zeptala: Tak co hlásil, Velemane, Londýn o Polsku? píše Pavel Veleman.

Jen takové zamyšlení mé staré, blbé hlavy, která fakt sleduje politiku skoro 45 let.... "Volá Londýn" a jeho zprávy v 7.15 byl pro mne informační vstup do nového dne již na základní škole, kde velmi tolerantní učitelka Občanské nauky paní Mrázová v roce 1981 při prvé hodině ( tzv. aktuality) se zeptala: Tak co hlásil, Velemane, Londýn o Polsku?



To, že je na Hradě ruské komando, jsem tušil od samého začátku zvolení Miloše Zemana někdy v roce 2014 (jako premiér mezi lety 98/02 mi byl opravdu daleko sympatičtější než Václav Klaus a kdyby tehdejší předseda Unie svobody Jan Ruml uposlechl prosby Luxe a Havla o vytvoření trojkoalice (ČSSD, KDU, US), nemuselo by následně dojít k opoziční smlouvě, kterou beru za primární upevnění oligarchie zleva i zprava v této zemi). To bylo děsivé selhání státníka Rumla a je důležité si to dnes připomenout (Havel i Lux byli tehdy vyděšeni z jeho ideologického, dětinského chování), "s levicí nikdy!", cha, cha, ačkoli tam byl Petr Uhl, Pavel Rychetský, Vladimír Špidla, Otakar Motejl... Přichází Vladimír Špidla, nejslušnější český premiér společně s Petrem Pithartem, jenže zpackaná prezidentská volba (tehdy mohl být prezidentem Pavel Rychetský, který však nominaci odmítl) přichází pro ješitného Zemana neskutečné ponížení při druhé volbě, zvolení Klause a už jedeme z kopce...



Potom následuje již strašný osobnostní sešup pana Miloše, díky alkoholu (desítky mých klientů za posledních 20 let přesně takto dopadlo) a té zlé touhy po pomstě za nezvolení prezidentem, která se stala až patologická (v tuto dobu mu bylo "pouhých" 58 let, měl malou dceru, o generaci mladší ženu a odchází od rodiny mimo Prahu, možná tam někde začíná jeho totální rodinná samota, která se projevuje například v chování manželky, dcery a syna z prvého manželství dnes).



Celé SPMZ ( sdružení přátel Miloše Zemana) bylo po ovládnutí dua Mynář/Nejedlý této strany již slouhové Rusů... Pamatujete na tu radost veřejnosti a médií, když opouštěl ten komunisticko/ mafiánský opilec staré školy, strejda Šlouf místo poradce a přišli tito sekáči? Opět neprozíravost a politická naivita...



Městská občanská společnost nikdy nedokázala tomuto trendu, vlastně odklonu od Západu adekvátně politicky čelit (sázka na pana Kníže, který má k lidu blíže, je další, legrační a smutná pohádka české, kýčovité, lyrické mytologie a neschopnosti vidět politickou realitu (pan Kníže byl tehdy členem vlády, proti které protestovalo sto tisíc lidí na Václaváku (to byla opravdu jediná skutečně demonstrace chudých, kterou jsem v ČR spatřil...)



Jsem přesvědčen, že ve druhém kole by Miloše Zemana porazil jak Jan Fišer, tak i mladý Jiří Dienstbier, prvních pět let bylo úděsných, překonává ty nejhorší obavy, v druhé volbě ta samá chyba Prahy a větších měst, velmi slabý Drahoš nemá šanci proti takto zkušenému politickému šibrovi a potom již to společné, mocenské sepětí Babišem, je největší propad zejména morální stránky v politice od roku 1989...



Ano, vzedmula se vlna odporu, leč občanská společnost opět nebyla schopna silou prosadit potřebné změny, skutečně zpívat na Letenské pláni "Loupežníky přemůžeme" od Zdeňka Svěráka bez adekvátního propojení s demokratickou většino nemohlo mít úspěch a opět se zapsalo spíše do dějin určitého morálního kýče střední třídy větších měst, bez sebemenšího pochopení pro děsivou sociální situaci seniorů lidí v exekucich, lidí práce apod...



Proto to množství současné náhle objevené odvahy do té doby mlčících politiků hnutí Ano, ale i ostatních, například Vojenské nemocnice, proč již takto nekonal ošetřující lékař před volbami a těsně po nich? (Jeho ostudná tisková konference v neděli, těsně po volbách, byla zcela v duchu a režii Mynáře a spol.)



Není ta náhle objevená statečnost jak ředitele Vojenské nemocnice, tak lékařů, policistů a zejména Andreje Babiše zapříčiněna výsledkem voleb a ta děsivá servilita všech institucí k Miloši Zemanovi a Andreji Babišovi, skončí, tak jak je tady zvykem, až když se to hodí a hlavně může? (Přijde nová vláda a převlékání kabátů je náš národní sport)...... Užijeme si to, až povedou hradní sebranku na výslech? Nemělo to být o nějaký ten rok dříve?



Je toto skutečně vítězství? Nevím....♥️ PV

0