Ukažte, kdo vyjednával vakcíny, vyzval Evropský parlament Komisi. Do budoucna chce větší transparentnost

22. 10. 2021

čas čtení 2 minuty

Evropský parlament požaduje transparentní vyjednávání smluv na nákup vakcín proti Covidu-19. Vyplývá to z rezoluce, kterou dnes europoslanci přijali. Vyjednávání v tajnosti mezi výrobci a Evropskou komisí od počátku pandemie kritizuje pirátský místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja. Parlament ve schválené rezoluci také vyzývá Evropskou komisi, aby zveřejnila složení vyjednávacího týmu.

„Oceňuji, že mi dal Evropský parlament za pravdu a také požaduje zveřejnění celého znění smluv. Od začátku jsme upozorňovali na to, že vyjednávání smluv o nákupu vakcín musí být zcela transparentní. Zatajování v tomto rozsahu je v rozporu se zájmem občanů. Zároveň to vede k větší nedůvěře občanů a nejistotě, zda je bezpečné se nechat naočkovat. Což je to poslední, co teď vzhledem k nárůstu pozitivních případů potřebujeme,” komentuje rezoluci místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja.

Evropský parlament také požaduje zveřejnění složení vyjednávacího týmu a rovněž chce vědět, na jakém základě a podle kterých kritérií byl tento tým vybírán. „Za žádných okolností nemůžeme stavět ekonomické zájmy nad zdraví občanů. Proto je podstatné vědět, kdo podobné smlouvy vyjednává a jaké zájmy zastupuje. Navíc když neznáme plné znění smluv, nemůžeme kontrolovat jejich dodržování, zejména dodržení termínu dodání nebo dostatek vakcín pro dodávku do třetích zemí,” dodává Kolaja.

Evropský parlament volá také po solidaritě s rozvojovými zeměmi, ve kterých je vakcín stále nedostatek zatímco v západních zemích se očkuje již třetí dávkou. Europoslanci také požadují po Komisi, aby zajistila, že smluvní strany dají co nejdříve k dispozici výsledky svých klinických studií. Rezoluce pro transparentní vývoj, nákup a distribuci vakcín byla dnes schválena na plénu Evropského parlamentu ve Štrasburku drtivou většinou – 458 europoslanců pro a 149 proti.

