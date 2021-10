Koronavirus: Navzdory rekordnímu počtu mrtvých Rusové pořádají mejdany

19. 10. 2021

Foto: Moskevské metro. Narvané a cestující bez roušek

Módní bary a noční kluby v Moskvě a v Petrohradě jsou přeplněné bavících se a tančících lidí, navzdory rekordnímu počtu denních mrtvých na koronavirus v Rusku, přestože počet mrtvých globálně, mimo Rusko, poklesl na nejmenší úroveň za poslední rok.



V sobotu počet denních mrtvých na koronavirus v Rusku přesáhl hranici 1000 osob a v pondělí bylo v Rusku registrováno 34 325 nových denních nákaz.



Rusku rychle docházejí nemocniční lůžka a podle hlavního ruského zdravotníka Denise Procenka je situace "téměř kritická". Očkování se zastavilo.



V březnu 2020 zavedlo Rusko na dva měsíce plný lockdown, jenže jím byly tvrdě postiženy malé a středně velké podniky, protože vláda soukromým firmám neposkytla žádnou pomoc. Vydávala peníze na státní zaměstnance, které považuje za hlavní zdroj podpory Kremlu.



Během první vlny koronaviru uvedlo 60 procent Rusů, že přišli v důsledku ekonomické krize o peníze.



"Rusové jsou dlouhodobě daleko více znepokojení hospodářskou situací než situaci epidemiologickou," řekl Christian Fröhlich, profesor sociologie na moskevské Vyšší škole ekonomiky, který studuje disidentské postoje v ruské veřejnosti.



"Lidé od vlády nic neočekávají a nečekají během lockdownu žádnou podporu. To vysvětluje, proč je mnoho lidí navzdory vysokým úmrtím proti lockdownům."



Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že 55 procent Rusů se koronaviru nebojí. Odborníci poukazují na to, že to způsobily rozporné informace šířené z Kremlu.



Náměstek předsedy ruského parlamentu Petr Tolstoj v sobotu přiznal, že ruskému státu se řádně nepodařilo komunikovat veřejnosti nebezpečí pandemie.



Vláda vysílala příliš mnoho rozporných informací a státní média pandemii bagatelizují a zesměšňují jiné země za jejich přísné lockdowny.



Téměř dvě třetiny Rusů jsou také přesvědčeny, že koronavirus je biologická zbraň, kterou vyrobili lidé.



Kreml opakovaně vyhlašuje, že Rusko už pandemii zvládlo a ruší protikoronavirová opatření před politicky důležitými akcemi.



Mnoho lidí přestalo brát pandemii vážně, poté, co jim vláda opakovaně tvrdila, že pandemie skončila. Proto se už nenechávají očkovat.



V Rusku byla očkována jen třetina obyvatelstva a více než polovina obyvatelstva se očkovat neplánuje nechat. Proto se Rusku nepodařilo rozbít vazbu mezi nákazami, hospitalizacemi a úmrtími tak, jak se to podařilo na Západě.



"Každý den vidím, jak lidé umírají, přestože je jim k dispozici vakcína. Opravdu nad tím zuřím," řekla jedna moskevská zdravotní sestra.



