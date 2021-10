Elektronické šílení

22. 10. 2021 / Jan Sláma

čas čtení 5 minut

O lidech pracujících v informačních technologiích se říká, že jsou skvěle placení. Co si o těchto, tak zvaných ajťácích myslí prostý občan, se ani neptejte. Osobně jejich výtvory považuji za zdroj neustálého stresu, neboť to co vytvoří mi rozhodně život neusnadňuje, ale naopak. Tak poslední dobou se jim podařilo zcela mne odstavit od bankovního účtu. A to jsem prosím pěkně už dvakrát osobně navštívil svého bankéře. Zkoušeli jsme zadat nejprve tu novou identitu. Při tom se ukázalo, že nestačí mít jen jeden počítač, ale musel jsem shánět po příbuzných ještě jednu E-mailovou adresu. Vymýšlet hesla, pokud možno taková abych si je nedokázal zapamatovat, ale patrně si je budu muset nechat vytetovat někam na diskretní místo. Jednou se mi, jakýmsi nedopatřením, podařilo do mého bankovního účtu vniknout. Ale to bankovní ajťák hbitě napravil, a tak jsem zase zcela mimo.

K tomu musím ještě pro upřesnění sáhnout do historie, aby si čtenář vlečený pádící dobou uvědomil to, co sám už asi zapomněl.

Když jsem po revoluci, plné sametu a nových technologií v zárodku navštěvoval banku, řešili jsme věci osobně a snadno. To jsme ještě příslušného úředníka směli vidět. Banka, neříkám která, od té doby provedla několik úhybných manévrů tím, že stále mění své působiště a kličkuje. Nakonec ji sice vždy dopadnu, ale stejně zůstávám za jejími kroky pozadu.

Neustále narůstajícími poplatky mne banka nejprve donutila přestat do ní chodit osobně, ale zrušila se mnou i styk poštovní. To by mi ani tak nevadilo, protože pošta od jisté doby se svým neustálým zdokonalováním mi přestávala chodit, za to mi pošťák házel do schránky poštu cizí. Na její omluvu mi bylo řečeno, že místní poštovní úřad už pošťáky neřídí, ale kdosi kdesi je řídí centrálně. Takže pošťák už není ten, kdo místní poměry léta zná, ale každou chvíli někdo jiný. To jsem ale uhnul na jiné pole. Když se mi takto ztratila další faktura, byl jsem rád, že mohu své skrovné finance kontrolovat elektronicky.

Vystrašen neustálými zprávami o vykrádání účtů, tím se zabývá jiný druh ajťáků, jsem zvolil jen pasivní bankovnictví. Tak jsem se mohl podívat, co se na účtu děje ale nemohl jsem s ním nic provádět. Netrvalo dlouho a pracné vypisování příkazů a další poplatky mne přiměly , že jsem podlehl a upsal jsem se k plnému elektronickému bankovnictví.

Vývoj ale spěchal kupředu (nebo kam?) a byla v rámci větší bezpečnosti zavedena ta nová identifikace, která mne od mých peněz promyšleně oddělila. Zda i tu zločinnou odrůdu ajťáků nevím.

To ale ještě není konec s výčtem požehnání výdobytků nové doby. Poslušen nabádání vlády (ještě té staré) jsem se chtěl zaregistrovat na stránkách Ministerstva zdravotnictví a být posilněn další vakcinou proti Covidu. Začal jsem krok za krokem, přesně podle návodu, vyplňovat elektronický formulář. K tomu mi na mobilní telefon vždycky cinkl udělený Pin. Zadal jsem Pin atd, atd. Připadalo mi, že chodím v bludném kruhu. Dostal jsem se až k určení data vakcinace a pak mi bylo sděleno, že je všechno špatně a začni znovu, občane.

Vzdal jsem to. Nemám na to už nervy. Nová doba nás připravuje o klid a rozum. Donutila nás pořídit si telefony, bez nich by nechodily Piny, Donutila nás si pořídit počítače, abychom to co jsme snadno vyřídili osobně nebo tím telefonem už tak vyřídit nešlo. Na konci telefonu už nesedí člověk, ale cosi co radí stiskněte to či ono a pak, jako závěr zbytečného volání, se ozve strojový hlas a ten řekne „děkuji za zavolání, hezký den.“

Školený ajťák možná řekne, „jsi sto let za opicemi, nepatříš do této doby,“ pak ale proč ty posilující dávky vakcin?

A bude to horší a jednoho dne přijde okamžik, kdy kdosi, či cosi všechny ty vynálezy znehybní a my se vrátíme k papíru a tužce, budeme li ještě umět psát. Tu nebezpečnou závislost nám naznačuje převybavení automobilů elektronikou a stačilo, aby kdesi vypadla jedna továrna a hroutí se celé odvětví průmyslu.

Závěr viděný očima běžného občana je ten, že by se měly věci zjednodušovat a ne dělat složitějšími.

