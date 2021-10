Tisková zpráva:

Povinné ručení pro některé elektrické koloběžky a segwaye. Evropský parlament dnes schválil nová pravidla

22. 10. 2021

Evropský parlament dnes definitivně schválil směrnici o pojištění motorových vozidel. To se nakonec dotkne jen některých elektrických koloběžek a segwayů. Díky směrnici také nebudou řidiči nově přicházet o bonusy za ježdění bez nehod při registraci nového auta v jiné členské zemi. Původně předloha počítala s uvalením pojištění i na elektrokola, to se ale vyjednavačům Evropského parlamentu nakonec podařilo vyškrtnout.

„Denně na ulicích potkáváme lidi na elektrokolech nebo elektrických koloběžkách, které nejsou tolik nebezpečné. Jsem proto rád, že pro ně se nakonec podařilo vyjednat výjimku. Na druhou stranu tu ale máme těžké a rychlé elektrokoloběžky a segwaye, které mohou v případě nehody způsobit vážná zranění. Právě proto se na jejich majitele povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti vztahovat bude,“ vysvětluje místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja. „Díky tomu se tak dočkají zaručené finanční náhrady oběti právě takových nehod,“ dodal.

Povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti se nedotkne majitelů elektrických koloběžek, jejichž rychlost je do 25 km/h. Pojištění budou naopak hradit majitelé strojů těžších než 25 kilogramů, a to pokud umí překročit rychlost 14 km/h. „Drtivé většiny běžných vozítek se tak povinnost nedotkne, pouze těch, které jsou v případě nehody potenciálně velmi nebezpečné,“ přibližuje Kolaja, který se účastnil vyjednávání o legislativě jako stínový zpravodaj.

Změna se dotkne také bonusů, které náleží řidičům za ježdění bez nehod. „Doposud to byla víceméně národní záležitost: když jste se přestěhovali z jedné země do druhé, tak jste o bonusy přišli. Tahle legislativa je ale revoluční v tom, že když si řidič nově registruje vozidlo v jiné zemi Evropské unie, tak se mu automaticky bonusy přenáší,“ dodal Kolaja.

Směrnici musí členské země přenést do svého právního systému do dvou let.

Čeho se dotkne povinné ručení?

Příklad vozidla Rychlost Hmotnost Elektrokoloběžka nebo segway Více než 14 km/h Více než 25 kg Elektrokoloběžka nebo segway Více než 25 km/h Jakákoliv



