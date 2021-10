Polsko: Ministerstvo spravedlnosti žádá vládu, aby žalovala Německo

20. 10. 2021

čas čtení 2 minuty

Polský ministr spravedlnosti navrhuje žalovat Německo u Soudního dvora Evropské unie.

Polské ministerstvo sparavedlnosti oznámilo, že bude žádat vládu, aby podala žalobu proti Německu u Soudního dvora Evropské unie (CJEU), za [údajné] porušování smluv o EU v souvislosti s "politizací" polské justice.

Ministerstvo tvrdí, že Polsko je neprávem obviňováno z politizace justice, zatímco v Německu o jmenování soudců do ekvivalentu polského Nejvyššího soudu rozhodují jen politici.

Státní tajemník ministerstva spravedlnosti Sebastian Kaleta prohlásil, že soudci "mají v Polsku při výběru soudců rozhodující hlas" v Národní justiční radě (KRS). Tento orgán se skládá ze 17 soudců a dalších 8 členů. V německém modelu představují 16 členů ministři spolkových zemí a dalších 16 jmenuje Bundestag.

(Německý systém je v kontinentální Evropě opravdu unikátní v tom, že soudce na začátku jejich kariéry jmenují do funkce politici, nikoliv soudcovský profesní orgán. Potenciálně by to mohl být problém, ovšem nikoliv srovnatelný s polským "reformovaným" systémem, který je mj. kritizován i za krok tímto směrem. V Polsku politici mají možnost prostřednictvím kontroverzního disciplinačního orgánu, do nějž jmenuje vybrané soudce parlament, popotahovat jiné již jmenované soudce za jejich jednotlivá rozhodnutí, ukládat jim tresty, případně je i odvolat. Němečtí politici soudce odvolávat ani trestat nemohou, ti se tedy nemusejí obávat politického nátlaku, jakmile už jednou jsou ve funkci. Kromě toho reforma polského Nejvyššího soudu umožňuje prezidentovi svévolně rozhodnout, který z penzionovaných soudců Nejvyššího soudu smí zůstat ve funkci i po uplynutí snížené zákonné lhůty 65 let. Ministr spravedlnosti podobně rozhoduje o prodloužení či neprodloužení mandátu běžných soudkyň a soudců po dosažení státem určené snížené lhůty pro odchod do penze. Polská reforma navíc v druhé fázi pokračuje kontroverzní restrukturalizací soudů, která umožní politikům vládní strany PiS "vyčistit" justici od soudců, kteří jim nejdou na ruku - pozn. BL.)

Ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro prohlásil, že v EU by měl zákon platit stejně pro všechny. Možný nález Soudního dvora Evropské unie (CJEU) v této věci by podle něj mohl přesvědčit, že neexistují státy rovné a rovnější.

Právním základem žaloby by se měl stát článek 259 Smlouvy o fungování Evropské unie, který uvádí, že členský stát může pohnat jiný členský stát před CJEU, pokud neplní závazky vyplývající ze smlouvy.

Ministr spravedlnosti doporučil, aby kauza byla projednána ve zrychlené proceduře. Očekává také přechodné opatření v podobě zrušení německé procedury jmenování soudců do doby, než o ní rozhodne CJEU, stejně jako v případech týkajících se Polska.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0