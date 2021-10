To, jak rozhodují voliči, je třeba bez výhrad respektovat

10. 10. 2021 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

O spojování elektorátů a společné vůli koalic

Dlouhodobě jsem přesvědčen, že vedení politických stran a hnutí se sice mohou nějak dohodnout na spojenectví a kompromisu, třeba kompromisním složení kandidátek, to ale nic neříká o tom, že to budou respektovat voliči těchto formací. Nemusejí vůbec přijít k volbám, mohou volit na protest někoho úplně jiného… a mohou, to víme od včerejška, rozbít dohody prostým kroužkováním.





Myslím, že po tom včerejším šoku si málokdo uvědomuje, že kandidátky obou koalic byly plodem kompromisu, tedy šlo o výraz společné vůle koalice. Rád bych zdůraznil to sousloví „společná vůle“.

Stále znovu narážím na mnoho nepochopení mezi běžnými, politiky málo znalými lidmi, ohledně této věci. Lidé nechápou, že politický proces má nějakou mechaniku. A snaží se to pořád vecpat do svých představ o dobru a zlu, o férovosti a podlosti. Především v demokracii je volič pánem, tedy rozhoduje. Má právo kroužkovat. Kroužkování není žádný podraz. Podrazem by bylo, kdyby někdo například chtěl uměle měnit rozhodnutí voličů ve prospěch pirátů – narazil jsem dokonce na nápad, že se STAN nad piráty slituje a přepustí jim nějaká místa ve Sněmovně. To by byl podraz na voličích.

Voliči rozhodli proti pirátům a proti ODS. Dvě nejsilnější frakce obou koalic doplatily na to, že koalice vznikly. Piráti naprosto fatálně. Jejich voliči, pokud vůbec přišli k volbám a volili je, což u pirátů nemusí být v mnoha případech pravda, zřejmě vzali kandidátky tak, jak jsou, tedy jako výraz společné vůle koalice. Proto nekroužkovali. Naopak zejména voliči lidovců a STAN si řekli, že na těch kandidátkách chtějí především nebo jen své kandidáty, a proto kroužkovali.

Jaký je to vzkaz pro budoucí vytváření předvolebních koalic? Myslím, že poučení je dost silné a odstrašující. Můžete mít sebevětší vůli na úrovni vedení dvou politických stran spojit se ve jménu dobra proti zlému protivníkovi, ale elektoráty nejspíše nikdy nespojíte. Chci jen zopakovat, že to, jak rozhodují voliči, je třeba bez výhrad respektovat. Kroužkování není žádný podvod a výprask, který piráti dostali, je naprosto legitimním vyjádřením vůle voličů.

0