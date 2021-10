Rakousko: Sebastian Kurz odstoupí z funkce kancléře kvůli obvinění z korupce

10. 10. 2021

čas čtení 1 minuta





Rakouský kancléř Sebastian Kurz uvedl v sobotu, že plánuje odstoupit ze své funkce rakouského kancléře, aby odstranil vládní krizi, která vznikla v důsledku oznámení prokuratury, že je Kurz terčem vyšetřování ohledně korupce.



Kurz, 35, uvedl, že navrhl, že by ho v kancléřské funkci měl nahradit ministr zahraničí Alexander Schallenberg. Kurz se plánuje stát šéfem parlamentního klubu své Lidové strany v Rakousku.

Jeho strana ho po prohlášení prokuratury, zveřejněném ve středu, plně podpořila. Avšak Strana zelených, partner v rakouské vládní koalici, se vyjádřila v pátek, že Kurz nemůže zůstat ve funkci kancléře a požadovala, aby Kurze nahradila "osoba, proti které nikdo nemůže nic mít". Nynější vládní koalice vládne v Rakousku od ledna 2020.



Kurz a jeho společníci jsou obviněni, že se pokusili zajistit jeho vzestup do vedení Lidové strany a do rakouské vlády pomocí zmanipulovaných průzkumů veřejného mínění a spřátelených článků v médiích, za něž se platilo ze státních peněz. Kurz vinu popírá a až do soboty plánoval zůstat kancléřem.



