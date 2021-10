Tisková zpráva:

Plzeňské ovzduší trápí znečištění způsobené auty

8. 10. 2021

čas čtení 4 minuty

Doporučení pro ochranu zdraví překračuje oxid dusičitý i několikanásobně.

V rámci mezinárodního projektu byly měřeny koncentrace oxidu dusičitého (NO 2 ) v 12 dopravně zatížených lokalitách města Plzně. Vysoké hodnoty na některých místech v Plzni naznačují, že znečištění se pohybuje na hranici toho, připouští platný limit. Bohužel na všech měřených místech byly zjištěny hodnoty znečištění NO 2 , které překračují nedávno zveřejněná doporučení Světové zdravotnické organizace pro ochranu lidského zdraví. Znečištění ovzduší v Plzni způsobené automobilovou dopravou mapovalo Centrum pro životní prostředí a zdraví po pauze způsobená koronavirem.

„Nejvyšší hodnotu jsme naměřili (podobně jako na jaře 2019) na Karlovarské, konkrétně téměř 39 ug/m3. Další vysoké hodnoty jsme naměřili v ulici Samaritánská v Doudlevcích (přes 35,8 ug/m3), na Skvrňanské nedaleko CAN (34,3 ug/m3), v ulici Přemyslově naproti OC Plaza (33,8 ug/m3), na Klatovské (32,6 ug/m3) a v ulici U Prazdroje (30,1 ug/m3),“ uvedl MUDr. Miroslav Šuta, který koordinoval projekt Centra pro životní prostředí a zdraví.

V rámci projektu byly během července zhruba na 3 týdny umístěny pasivní vzorkovače na 12 místech Plzně s různou mírou dopravní zátěže. K vyhodnocení byly vzorkovače následně zaslány do švýcarské akreditované laboratoře. Analýza výsledků podobných měření z roku 2019 publikovaná ve vědeckém časopise Atmosphere doložila, že pasivní vzorkovače mohou být vhodným nástrojem pro orientační měření znečištění NO 2 v českých podmínkách.

„S ohledem na epidemii koronaviru jsme bohužel nemohli zopakovat měření ani ve stejném čase (březen-duben) ani ve stejném rozsahu jako v roce 2019, kdy jsme měřili na několika desítkách míst Plzně. Jelikož během července bývá intenzita dopravy nižší a rozptylové podmínky ideální, jsou námi neměřené hodnoty o něco nižší než před dvěma lety. Přesto jsou některé hodnoty blízké hranici platného limitu pro znečištění NO 2 , který činí 40 ug/m3 v ročním průměru. Bohužel všechny naměřené hodnoty jsou než vyšší než aktuální doporučení Světové zdravotnické organizace pro ochranu lidského zdraví, které činí 10 ug/m3 v ročním průměru. Denní koncentrace NO 2 , která by měla být podle WHO překročena jen 3 a 4 dny v roce pak činí 25 ug/m3,“ doplnil MUDr. Šuta a dodal: „Bohužel se potvrzuje naše zjištění z roku 2019, že monitorovací stanice kvality ovzduší Plzeň-město, která je umístěná v Pražské ulici, ani zdaleka neodráží situaci, která panuje v dopravně zatížených částech Plzně.“

V minulosti představoval oxid dusičitý (NO 2 ) jen jednotky procent ve směsi oxidů dusíku (NO x ) z čerstvých spalin automobilů s dieselovými motory. U mnoha novějších naftových motorů ale může podíl NO 2 tvořit desítky procent NO x . V důsledku aféry DIESELGATE, kdy mnohé automobilky obcházely platnou legislativu, jež snižovala celkové emise, dnes po silnících jezdí velký počet automobilů, které vypouštějí do ovzduší mnohanásobně více NO x , než odpovídá emisním limitům.

„Znečištění oxidem dusičitým krátkodobě vede ke zhoršení respiračních onemocnění, včetně astmatu. Některé studie ukazují ovlivnění vývoje psychických funkcí a chování dětí, pokud byly jejich matky v průběhu těhotenství vystaveny NO 2 . Další studie dávají do souvislosti zvýšení výskytu neurodegenerativních onemocnění jako Alzheimerovy choroby s životem o místech znečištěných NO 2 . Řada dlouhodobých výzkumů z Evropy i severní Ameriky dokazuje, že dlouhodobé vystavení i poměrně nízkým koncentracím NO 2 , zvyšuje úmrtnost lidí,“ uzavřel MUDr. Šuta.

Česká republika má plnit limity pro znečištění oxidem dusičitým už od ledna 2010, ale ministerstvo životního prostředí požádalo o poskytnutí výjimky pro Prahu, Brno, Ostravu a Ústí nad Labem, aby mohlo splnit limity až od 1. ledna 2015. Ani prodloužená lhůta ale Česku ke splnění limitů nestačila, a proto Evropská komise vede s Českou republikou tzv. infringement pro porušení evropského práva.

