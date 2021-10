Francouzská katolická církev přiznává "hanbu", poté co bylo zjištěno, že sexuálně zneužívala 330 000 dětí

6. 10. 2021

čas čtení 3 minuty





Zdrcující analýza, která otřásla Francií, zjistila, že za posledních sedmdesát let francouzští katoličtí kněží a laičtí příslušníci církevních institucí sexuálně zneužívali 330 000 dětí.



Zločiny kněží byly systematickým způsobem utajovány.



Předseda vyšetřovacího výboru Jean-Marc Sauvé konstatoval: "Až do prvních let po roce 2000 prokazovala katolická církev hluboký a dokonce i krutý nezájem o své oběti".



Analýza zjistila, že podle odhadů bylo od roku 1950 do roku 2020 ve Francii příslušníky katolického kléru zneužíváno 216 000 dětí. Když se k tomu přidá sexuální zneužívání dětí od laických příslušníků katolické církve, počet stoupne na 330 000 obětí. Zdrcující analýza, která otřásla Francií, zjistila, že za posledních sedmdesát let francouzští katoličtí kněží a laičtí příslušníci církevních institucí sexuálně zneužívali 330 000 dětí.Zločiny kněží byly systematickým způsobem utajovány.Předseda vyšetřovacího výboru Jean-Marc Sauvé konstatoval: "Až do prvních let po roce 2000 prokazovala katolická církev hluboký a dokonce i krutý nezájem o své oběti".Analýza zjistila, že podle odhadů bylo od roku 1950 do roku 2020 ve Francii příslušníky katolického kléru zneužíváno 216 000 dětí. Když se k tomu přidá sexuální zneužívání dětí od laických příslušníků katolické církve, počet stoupne na 330 000 obětí.





Drtivá většina obětí byli chlapci, pocházeli z mnoha různých sociálních zázemí a stali se terčem sexuálního zneužívání v útlém věku, než dosáhli adolescence. Někteří sexuální predátoři se zaměřovali na extremně vysoký počet dětí za dlouhá období. Někteří z nich znásilnili více než 150 obětí.



Sauvé uvedl, že počty obětí jsou "děsivé" a "v žádném případě nemohou zůstat bez reakce". Naléhal na církev, aby obětem vyplatila odškodné, i když většina případů je podle zákona promlčena. Doporučil, aby si katolická církev zreformoval svůj interní právní systém, zreformovala svůj systém vlády, přepracovala výcvik a zkoumala dynamiku, která sexuální násilí umožňuje, zejména obrovskou moc kněží a "identifikaci kněze s Kristem".



Zpráva odhaduje, že ve Francii v katolické církvi působilo od roku 1950 minimálně 2900 až 3200 sexuálních predátorů a jen několik případů vedlo k disciplinárnímu řízení podle kanonického práva. Skoro žádné nebyly trestně stíhány.



François Devaux, který založil asociaci obětí La Parole Libérée, řekl na prezentaci analýzy církevním představitelům: "Za všechny tyto zločiny musíte zaplatit."



Dodal: "Jste hanbou naší lidskosti. V tomto pekle docházelo k děsivým masovým trestným činům, ale bylo to ještě horší, byla to zrada důvěry, zrada morálky, zrada dětí." Obvinil církev ze zbabělství a odsoudil "deviantní systém". Je zapotřebí nového, třetího vatikánského koncilu, v jehož čele by měl stát papež František.



Loni byl odsouzen Devauxův útočník, nyní už exkomunikovaný kněz Bernart Preynat, za sexuální zneužívání nezletilých dětí k pětiletému vězení. Zneužíval 75 dětí.



Mezi obětmi byla i Claudette Couturier, 65, která řekla ve francouzské televizi, že její nejprvnější vzpomínky jako malého dítěte byly, jak ji znásilňovali tři kněží. Se sestrou žila u alkoholické babičky. Kněží k nim chodili na večeři a pak sexuálně zneužívali děti v jejich ložnicích. "Ukradli mi třináct let života." Dodala, že než byla Couturierová a její sestra interviewovány pro tuto analýzu, žily v mlčení, což je vážně poškozovalo.



Zpráva zjistila, že obrovské množství sexuálního zneužívání dětí bylo v katolické církvi daleko rozsáhlejší než v jiných institucích, jako jsou státní školy, letní tábory a sportovní organizace.



Podrobnosti v angličtině ZDE

0