VytvořÍ ODS koalici s Babišem?

10. 10. 2021 / Boris Cvek

čas čtení 4 minuty



Andrej Babiš tyto sněmovní volby jasně prohrál. O tom, myslím, nemůže být pochyb. Nemůže složit vládu, která by dostala důvěru Sněmovny, bez podpory někoho z obou opozičních koalic. Je pravda, že nad ním zvítězilo spojení pěti nesourodých stran, z nichž ta nejméně podobná těm ostatním, tedy piráti, dostala obrovský výprask.





Pokles pirátů z 22 mandátů na asi 4 mandáty je nepochybně největší překvapení těchto voleb. Svádění tohoto debaklu na špinavou kampaň nemá podle mne smysl. Piráti mohli takto zkrachovat jen z nějakého vnitřního, systémového důvodu, nejspíše kvůli tomu, že se na konci jara najednou ocitli v úzkém prostoru boje o pravicové voliče – a právě tito voliči přišli volit a kroužkovali, pokud přímo neutekli ke Spolu. Celkově výsledek koalice PirSTAN je asi 10% procent pod očekáváním z jara. Během léta a září se sněhovou koulí nabalující hlasy a tím, kdo lákal voliče na volbu vítěze, stala jednoznačně koalice Spolu.

Druhým největším překvapením právě skončených voleb do Sněmovny je ovšem rozdělení mandátů právě uvnitř koalice Spolu: ODS 34, KDU-ČSL 23, TOP09 14. Nejvíce se mohou radovat lidovci (mají nejvyšší počet mandátů, jaký kdy měli, a tyto volby jsou tak jejich triumfem), které jistě nelze považovat za nějakou jasně definovanou pravici. Myslel jsem si, že voliči lidovců nepůjdou kvůli spojení s ODS volit Spolu, ale mýlil jsem se. Lidovečtí voliči vyřešili ODS kroužkováním. Pro ODS je zisk pouhých 34 mandátů zklamáním, ne-li debaklem, zejména když se to srovná se 70 mandáty Babišovými.

Naopak to, že levice ze Sněmovny vypadne, bylo zřejmé z výsledků krajských voleb vloni, voleb do Evropského parlamentu předloni i komunálních voleb rok předtím. Levice dostala jasný vzkaz už ve sněmovních volbách před 4 roky a rozhodla se ho ve jménu spolupráce s Andrejem Babišem ignorovat. Babiš má nyní její voliče a pokud složí vládu s většinou ve Sněmovně, bude to vláda s pravicí. Prakticky jedinou alternativou je pravicová koalice pod vedením ODS. Levice ve Sněmovně prakticky není, pokud za ni nechceme považovat Ano – Ano, jehož majitel hned po volbách 2017 sdělil veřejnosti, že jemu nejbližší strana pro vládní spolupráci je ODS.

Co se týká krajní pravice, Okamurovo hnutí je proti minulým sněmovním volbám o něco slabší. Ale krajní pravice v součtu, aniž bych tam musel počítat Přísahu, spíše posílila. Dvě uskupení krajně vpravo, která se nedostala do Sněmovny, mají dohromady asi 4%. Když sečteme hlasy všech stran, které volilo asi 1% lidí, ale nedostaly se nad 5%, dostaneme téměř milion propadlých hlasů.

A teď k tomu, co se bude dít po volbách. Je téměř jisté, že prezident Zeman, pokud to bude na něm (tím chci naznačit, že může dostat od vlastníka Hnutí Ano jiný návrh), bude chtít pověřit jednáním o složení nové vlády Andreje Babiše. Z hlediska prezidentovy logiky, která se dívá na jednotlivé strany, bude Ano mít jistě nejsilnější klub ve Sněmovně. Nicméně, jak už bylo řečeno, většinu ve Sněmovně nedá dohromady bez podpory stran ze dvou opozičních koalic.

Budou-li tyto koalice držet pevně dohromady – a ani nepotřebují piráty – musí tandem Babiše a Zemana nakonec povolit. Nová pravicová vláda na tomto základě, tedy ODS-STAN-KDU-TOP09, bude vláda, v níž by měla mít ODS jasnou menšinu (už jen součet mandátů KDU-ČSL a TOP9 je vyšší než součet mandátů ODS), i když obsadit post premiéra by jistě měla právě ona. Těžko říci, zda by se jí s Ano nevládlo nakonec lépe. Pro Petra Fialu by ale premiérování v prounijním zajetí „malých stran“ bylo jistě docela komfortní pozicí vůči euroskeptikům ve vlastní straně.

Případná koalice Ano s ODS by nepochybně byla slabá: jen 106 mandátů a ODS by v ní hrála roli trpaslíka. ODS dopadla v těchto volbách opravdu žalostně. Možná by pro Babiše nakonec bylo lepší nadbíhat lidovcům a STAN. Lidovci s ním už jednou ve vládě byli a mohli by prostředkovat mezi ním a pragmatickým uskupením STAN, které nikdy vůči Babišovi nevypadalo nesmiřitelně. Babiš by ale musel asi začít vysílat jasné prounijní signály, což by byla neuvěřitelná politická pirueta. V politice je možné ovšem všechno, zejména u pana Babiše.









