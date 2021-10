Tisková zpráva:

Česko v EU volalo po podpoře zemního plynu, přestože jeho cena je hlavní příčinou zdražování energií

8. 10. 2021

Státy Evropské unie si vyměnily názory na růst cen energií a na legislativní balíček Fit for 55 na jednání Rady pro životní prostředí (ENVI). Česká reprezentace vznesla požadavek na plnou podporu zemního plynu jakožto tranzitního paliva. Například Frans Timmermans či italská delegace ale na jednání upozornili, že za současným růstem cen energií stojí právě plyn. Stejnou námitku vznesly už minulý týden i české ekologické organizace sdružené v platformách Klimatická koalice a Zelený kruh. Ve společném prohlášení upozornily na to, že za rostoucí cenou energie stojí z 80 % právě plyn. Cena emisních povolenek hraje zanedbatelnou roli.

Jednání bylo prvním setkáním evropských ministrů a ministryň životního prostředí od vydání nové zprávy Mezivládního panelu OSN pro změny klimatu. Ta v srpnu důrazně varovala, že šance lidstva na dosažení cíle Pařížské dohody se rychle ztenčuje. Diskutovaný balík klimatických opatření Fit for 55 je snahou Evropské unie přispět k celosvětovému úsilí udržet globální oteplení na konci století na hranici 1,5 °C. Klimatické závazky jednotlivých států a regionů budou předmětem diskuse i na nadcházející 26. klimatické konferenci OSN (COP26) v Glasgow. Od té se poprvé od summitu v Paříži v roce 2015 očekává navýšení klimatických závazků jednotlivých zemí dle aktuálních možností. Evropský klimatický balík Fit for 55 odráží zvýšený klimatický závazek Evropské unie. Podle nedávného hodnocení OSN [3] ale ani aktuálně známé závazky k dosažení cíle Pařížské dohody stačit nebudou. Přes proklamované úsilí snížit globální emise do roku 2030 o 45 % by aktuální závazky zemí znamenaly místo poklesu nárůst globálních emisí o 16 %. I cíl Evropské unie je hodnocen jako nedostatečný. Řada nevládních organizací by za spravedlivý příspěvek EU považovala cíl snížit emise do roku 2030 o 65 %. [4]

Jitka Martínková z Klimatické koalice řekla: „Ve světle nové zprávy IPCC musí letošní rok znamenat zásadní zlom v úsilí o ochranu klimatu. Nejpozději na listopadové klimatické konferenci OSN v Glasgow by měly jednotlivé státy představit jasné závazky, jak k dosažení cíle Pařížské dohody přispějí. Česká vláda bohužel hledá po většinu času důvody, proč nepřispět pokud možno ničím.“

Kateřina Davidová z Centra pro dopravu a energetiku řekla: „Vyjednávání o balíčku Fit for 55 na poli EU začalo. Česká republika má šanci přijít s konstruktivními návrhy, které pomůžou jak nám, tak i zbytku EU, modernizovat ekonomiku a udržet si globální konkurenceschopnost. Bohužel končící vláda tuto příležitost zatím nevyužila, snad se to povede té příští.“

Jan Rovenský z Greenpeace řekl: “Smysl české vlády pro absurdní humor zjevně nezná hranic. Volat po větší podpoře zemního plynu ve chvíli, kdy jeho zdražování způsobuje největší a nejrychlejší růst ceny elektřiny v novodobé historii, může jen blázen.”

