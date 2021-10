Utopeni v cukrech a kybercukrech

7. 10. 2021 / Bohumil Kartous

čas čtení 1 minuta

Lidská společnost se dostala do úplně nové, neznámé evoluční situace. Zatímco ve svém dosavadním vývoji se potýkala s nedostatkem a strategie přežití tak nutně směřovala k vytváření rezerv, současný život bohatých společností severu je definován obrovským přebytkem, materiálním i virtuálním. Metaforické cukry a kybercukry, které se neodbytně vtírají do našich životů, neumíme rozumným způsobem eliminovat a vstřebáváme, jako kdybychom stále setrvávali ve stadiu vytváření rezerv. Proč? Protože způsob lidského jednání je založen na mezigeneračním přenosu a mění se mnohem pomaleji než jaká je dynamika změn světa 21. století, v době virtuálně-fyzické existence. Vzorce chování našich babiček, které ještě vyrůstaly v prostředí chudoby a reálného hladu, není možné používat v době, kdy vrcholem zábavy teenagerů může být návštěva fastfoodového řetězce a okázalý akt obžerství. Nutně potřebujeme významně změnit pohled na to, na co vlastně má výchova a vzdělávání připravovat generace přicházející po nás, lidech, kteří se sami "perou" s rychlostí změn, které činí jejich identity tekoucí. Jsme toho schopni, namísto abychom hleděli s retrotopní nadějí do minulosti? A co jsou kvality, které definují individuální a sociální suverenitu 21. století?





0