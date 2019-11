Věřím na radikalitu v čase otravy luxusem a impotence elit

Myšlenkyjsou nepochybně v českém prostředí revoluční. Ve skutečnosti však jde o konzervativní plán, ať už se týká pozornosti vůči nebezpečí vyplývajícího z nekontrolovatelného vlivu digitálního prostoru, důrazu na hodnoty nebo zdůraznění vlivu rodiny. To, že v Česku "umírněné není dost umírněné", je náš problém. Fascinuje mě, jak moc tato společnost upadla do letargie. Já to po třiceti letech nečekal. Jak se všichni bojí udělat jakýkoliv, ale jakýkoliv krok. Prostě nás ten blahobyt paralyzoval a zvýšil náš práh k ochotě riskovat. Avšak elita a oligarchové stále věří na "business as usual", všechno v normálu. Není. Nebude. Přiliš mnoho lidí, kteří tvoří společenskou elit, se příliš bojí. Všeho.