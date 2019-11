Malta zabavila peníze z Ruska

6. 11. 2019

56 m3 libyjských dinárů nedorazilo k maršálu Haftarovi, upozorňuje Ivan Švarc. Mezi Maltou a Ruskem se proto rozvinul mezinárodní skandál.

Ostrovní úřady zadržely v Rusku vytištěné libyjské dináry, kterými Moskva podporuje maršála Chalífu Haftara útočícího na libyjské hlavní město Tripolis.

Ruská společnost Goznak tiskne peníze pro polního maršála Haftara.

Centrální banka východní části Libye (ovládané Haftarem - pozn. BL) letos zvýšil dodávky nových bankovek z Ruska, před Haftarovým útokem na Tripolis i po jeho zahájení.

"Předpokládá se, že peníze byly vytištěny v ruské továrně a byly určeny samozvanému maršálovi Chalífovi Haftarovi, generálu z epochy Kaddáfího, jehož vojska se nyní snaží svrhnout vládu podporovanou OSN v Tripolisu," informuje Marc Bennetts s odkazem na maltskou bezpečnostní službu. V září byly zabaveny dva kontejnery o objemu 56 krychlových metrů zaplněné penězi.

"Maršál Haftar... zahájil svůj útok na Tripolis v dubnu krátce poté, co jeho síly začaly dostávat peníze vytištěné v Rusku," uvedl list The Times. Ten dále upozornil, že "v době od února do června podle údajů Reuters bylo z Ruska Libyjské centrální bance odesláno kolem 4,5 miliardy libyjských dinárů (2,4 miliardy liber). Nicméně Centrální banka Tripolis oficiálně neprohlásila, že v Rusku vytištěné bankovky jsou nezákonnou valutou, proto není jasné, na jakém základě byly konfiskovány peníze, které podle dostupných informací jsou v zemi široce využívány".

Haftar během konfliktu, který stále více nabývá mezinárodního charakteru, získal politickou a materiální podporu několika států, včetně Spojených arabských emirátů a Egypta.

Také Rusko poskytuje Haftarovi podporu, zatímco buduje vztahy i s mezinárodně uznanou vládou národního porozumění v Tripolisu.

