Česká letargie a strach z vlastního státu

8. 11. 2019 / Boris Cvek

Nebo uprchlíci: jak je možné, že německá kancléřka našla odvahu pomoci Maďarsku tím, že nechala do Německa přijít milion uprchlíků – a ještě řekla občanům: zvládneme to! Jak je to možné?

Na rozdíl od pana Beneše si nemyslím, že by za převažující letargii a zbabělost v naše státě mohl blahobyt. Mnohem blahobytnější státy jsou mnohem méně letargické. Vezměme si třeba německou Energiewende. Jak je možné, že se Němci do toho pustili?

Myslím, že ten rozdíl je především v tom, jakou důvěru mohou mít Němci ve své elity, ve své politiky, soudy, univerzity, instituce. V Česku by jakákoli Energiewende skončila divokou rozkrádačkou (podobně jako fotovoltaika). Tunelem. A samozřejmě policie ani soudy by to nikdy nerozpletly. Odborníci by se nikdy na ničem neshodli.

Zrovna včera rozhodoval soud o tragédii ve Studénce. V roce 2008, ano už je to jedenáct let!, tam spadl most na projíždějící vlak. Zemřelo osm lidí, další byli zmrzačeni. Vyvstala otázka: kdo za to může?

Soud včera konstatoval, že na základě odborných posudků to nelze určit. A všichni obžalovaní byli osvobozeni. Ve 21. století nejsme schopni určit, proč došlo k té tragédii! Možná je ta kauza opravdu tak složitá a neřešitelná, že by si s tím neporadili ani bavorské soudy a bavorští znalci z bavorských univerzit. Ale při celkovém fungování našeho státu má člověk velmi silné podezření, že tomu je jinak.

V takové situaci politikům vlastně nezbývá mnoho jiného než xenofobie, fráze, pěstování strachu, cynismu a výsměchu těm schopnějším zemím na západ od nás. Proto se tak strašně bojíme a jsme tak strašně letargičtí, protože se bojíme ve skutečnosti vlastního státu.