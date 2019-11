Tříska a Sedláček: Nesmysly o kupónové privatizaci

12. 11. 2019

Sedláček na začátku říká, že jsou u nás menší majetkové rozdíly mezi chudými a bohatými než ve Švédsku... Klíčové ovšem pro situaci u nás a v jiných postkomunistických zemích nejsou majetkové rozdíly, ale to, zda tyto rozdíly vznikly správnou cestou, zda tu vládne právo. A kdo má skutečnou moc v zemi. Kdyby lidi u nás věděli, že naši boháči zbohatli férově a že jim dokonce nevadí vysoké zdanění a vysoké platy pro chudé lidi, tak by se nám žilo jako ve Švédsku.

Tříska se na otázku na tunelování ohání tím, že mu Kissinger v USA říkal, že u rozdělování peněz a moci se vždy střílí a tečou u toho potoky krve… Takovou šílenou perspektivu jsem skutečně nečekal. On opravdu neexistoval jediný správný recept na přechod od minulého režimu ke kapitalismu... a to je to, co měl Tříska přiznat. Měl říci: dalo se to dělat tak i onak, měl uvést různé konkrétní příklady, měl střízlivě analyzovat pro a proti. A ne žvanit o potocích krve. Proti Škodovce se jako selhání přístupu prodeje zahraničnímu kapitálu dala uvést Tatrovka. Proti privatizaci vůbec se dal uvést Budvar (dokonce i Klaus uznal, jak je dobré, že Budvar nebyl privatizován).

Mně se na Třískovi hnusí ten hysterický pokus o zakrytí reality a její poctivou analýzu. V Polsku se leckde povedlo privatizovat převedením akcií na zaměstnance podniků. Nám vlastně chybí poctivá analýza všech těchto zkušeností. Pak bychom třeba i mohli říci, že kuponovka nebyla úplné zlo. Já bych takovou obhajobu kuponovky rád viděl, to by bylo konečně něco, nad čím by se dalo přemýšlet.

10. minuta a stále nic o Koženém nebo Krejčířovi... Tříska něco říká o tom, že někdo ukradl peněženku. Jinak jsem si vzpomněl na něco, co u nás trochu připomínalo potoky krve: lehké topné oleje...

Moderátorka Třískovi: „Existuje nějaká částka, která kdyby se rozkradla, tak už by to problém byl?“ Tříska na to neumí odpovědět, vypráví o profesoru Zeleném a o tom, že Zelený neumí říci číslo... protože žádné číslo, tedy asi kolik se toho rozkradlo, neexistuje. Existují ale jména... Kožený, Krejčíř (a mnoho dalších). A o těch stále v té debatě, ani od moderátorky, nic neslyším. Stačí říci jejich příběh. Kožený měl podle wikipedie přes milion kuponových knížek.

Jinak to, že neexistuje žádné objektivní vyšetření toho, co se vlastně stalo během kuponovky, je selhání státu... a Tříska se na to odvolává triumfálně. Připomíná mi to situaci, kdy Petr Kraus, který dnes sedí ve švýcarském vězení za podvodné ovládnutí Mostecké uhelné, v Otázkách V. Moravce tvrdil, že to, že se starali řádně o majetek, který ukradli státu, je něco, co je ospravedlňuje. (K tomu: https://blisty.cz/art/70937-kdyz-je-smysl-veci-rozkrast-verejny-majetek-lpeni-na-zakonech-nema-cenu.html?fbclid=IwAR2MJ1RRoD7XGiK3zBmT6mAGbkEm0VbvGBi9yogYQIurtv-ZrVxNLYnI_bM)

Tříska říká, že se odhaduje, že se ukradlo 500 miliard... a teď se řeší otázka, zda je to přijatelné. Já bych to řekl jinak: pokud by ti lidé s těmi penězi utekli všichni do JAR - ale to by se JAR asi zhroutila, už tak tu zemi skoro položil Krejčíř - tak by se to dalo vzít. Problém není to, že ty peníze uletěly pryč, problém je to, že tu zůstaly v rukou nesprávných lidí, kterým daly obrovskou moc. To je ten problém.

Tříska nechce přistoupit na to, že by nějaká cena za transformaci byla nepřijatelná... on to stále dává do kontextu potoků krve. Ta logika je takto: protože jsme zabránili potokům krve, tak ať už se rozkradlo a zničilo cokoli z ekonomických hodnot, jsme hrdinové a máte nám být vděčni. Šílené. Ten člověk je šílenec.

12:00 - mluví Sedláček a stále nepadlo jméno Kožený.

13:45: poprvé padlo jméno Viktor Kožený... Sedláček se toho dopustil a řekl: „ Taková ta pachuť a představa, že ten způsob, kterým zbohatnul Viktor Kožený, je ten správný.“

14:50 Staví Ježka proti Třískovi... to je asi první skutečně zajímavý moment celé debaty.

On i ten Sedláček je hrozně slabý... on říká: do jisté míry šlo o to, udělat tady za deset let to, co probíhalo v USA dvě stě let. Co to jsou za nesmysly? Je zajímavé, že se v té debatě neděje žádné konkrétní srovnání třeba s Polskem, ale vlastně vůbec žádné konkrétní srovnání... kromě takových nesmyslů, že tady někdo chtěl udělat něco, co v USA trvalo dvě stě let, za deset let. Kromě toho se zdá, že Sedláček neměl na mysli nějakou ekonomickou transformaci v USA, on mluví o „divokém západě“ a jeho přeměně v normální společnost. K tomu je asi třeba říci, že přerod USA z divokého západu na civilizovanou společnost proběhl tím, že centrální vláda prosadila svou kontrolu a zajistila právo, funkční federální policii a soudy.

Sedláček říká, že chyba se stala v druhé fázi kuponovky, kdy docházelo k akumulaci kapitálu... kdy se hledal vhodný vlastník. Jasně... tak proč neřekne ten příběh pana Koženého? Proč? Oni se bojí, že by to lidi pochopili nebo co...

18:10 Tříska používá další manévr: lidem vadí kapitalismus, proto mají problém s kradením... neuvěřitelné. Tvrdí, že oni, tedy architekti kuponovky, považovali kapitalismus za absolutní nezbytnost... kdybych tomu chtěl věřit, tak bych se ho jako první otázku zeptal na tohle: pane Třísko, a je podle Vás pro kapitalismus důležité právo? Když říkáte kapitalismus, máte na mysli systém, kde platí smlouvy, kde je podnikatel chráněný proti vybíračům výpalného, kde jsou lidi chránění proto podvodům, nebo máte na mysli džungli?

Tříska říká, že poražených je vždy více než vítězů, že poražení nikdy neuznají vítěze... a když se ho moderátorka ptá na to, zda to platí pro Česko, tak říká, že to platí obecně... a dokonce zmiňuje olympijské hry! Takže na olympijských hrách poražení neuznají vítěze? Ano, když se prokáže, že dopoval... Chudák Tříska, ono se to všechno spiklo proti němu... chce hájit džungli, ale když chce použít nějakou analogii ze solidní společností, tak narazí do zdi.

Konečně Tříska řekl něco reálně pravdivého: „vítězové předchozího režimu se často stali vítězi toho nového režimu“. Tříska říká, že to mohlo být dáno geneticky... takže zase džungle.

21:05 podruhé padá jméno Viktor Kožený, opět ho zmiňuje Sedláček, říká: „Je pravda, že Viktor Kožený byl vítěz (BC: moderátorka se ptala na vítěze a poražené privatizace), kterému to nikdo nepřál.“ Aha, takže Kožený to všechno zvládl sám proti vůli všech.

A konečně, v reakci na Sedláčka, říká i Tříska i to jméno... Říká: „Počkejte, Viktor Kožený je v emigraci a trpí, tak jako moc toho nevyhrál.“ Sedláček na to reaguje tím, že vyhrál v první fázi... ale já bych řekl: kdyby, pane Třísko, platila Vaše džungle pořád a všude, tak je vítězem navěky.