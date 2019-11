Čína: "Absolutně neprojevovat žádné milosrdenství". NYT získal z Číny brutální, více než 400 stránkovou příručku útlaku

18. 11. 2019

"the authorities set numeric targets for Uighur detentions in parts of Xinjiang". That's what Stalin did in the USSR in 1937 https://t.co/zapNSZjdHu — Anne Applebaum (@anneapplebaum) November 17, 2019

Muslim students in China returned home to find loved ones had vanished into camps for thinking “unhealthy thoughts” https://t.co/59rp58Y8Ya pic.twitter.com/pYCrY2wZnL — Andrew Stroehlein (@astroehlein) November 17, 2019

Čínské úřady určily číselné cíle, kolik Ujgurů musí být posláno do koncentračních táborů v Xinjangu. To dělal Stalin v Sovětském svazu r. 1937. Deník New York Times získal rozsáhlý, více než čtyřsetstránkový manuál pro útlak statisíců Ujgurů. To je režim, s nímž se bratříčkuje póvl z ODS, jako je Jan Zahradil. Muslimští studenti v Číně se vrátili domů a zjistili, že jejich rodiče a příbuzní zmizeli do koncentračních táborů, protože měli "nezdravé myšlenky".