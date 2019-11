Proč je vypnutí íránského internetu naléhavým varováním pro Rusy

20. 11. 2019

S eskalujícími veřejnými protesty kvůli prudkému zdražení paliv Írán přes víkend vypnul internet, aby zabránil úniku snímků a videí z demonstrací do vnějšího světa a aby narušil snahu protestujících zorganizovat se, píše Zak Doffman.

Krok, který server NetBlocks označil za "jeden z nejsložitějších, jaké jsme kdy zaznamenali," a kterému zabralo 24 hodin, než začal plně fungovat, byl zahájen 15. listopadu. Následující večer vypadli hlavní telefonní operátoři a od den později internetová konektivita poklesla na 5 %. Udržely si ji jen úřady a několik oficiálních médií.

I u země natolik omezené jako Írán se jedná o "nejvážnější odpojení sledované NetBlocks v jakékoliv zemi". Jak oznámila AFP, Nejvyšší rada národní bezpečnosti rozhodla a prostřednictvím agentury ISNA dala najevo, že odpojení mělo trvat pouze den. Ačkoliv na sociální sítě dál unikají některé zprávy, přísun zpráv byl obecně podvázán.

Jakkoliv situace v Íránu může vypadat lokalizovaně, je součástí sílícího trendu v autoritářských režimech, které kontrolují přístup veřejnosti k informacím a kontakt s vnějším světem. I když to kdysi vypadalo jako záležitost z technických důvodů omezená na Čínu, technologické změny umožnily odpojení sítě na místech tak odlišných jako Kašmír nebo Moskva. Nedávná zpráva Freedom on the Net tvrdí, že automatizovaný monitoring přístupu občanů k informacím a sociálním médiím nyní zasahuje 90 % všech uživatelů internetu po celém světě.

Avšak situace v Íránu by měla zvlášť znepokojovat Rusy, s ohledem na načasování. Počátkem listopadu si Vladimir Putin zajistil svou vlastní možnost odpojit občany od sítě. Takzvaný suverénní internet umožňuje vládě odpojit zemi od zbytku světa. Zřízení takzvaného RuNetu bylo schváleno v květnu a nasazení příslušné technologie odstartovalo v říjnu. V současnosti úřady testují účinnost tohoto "centrálního vypínače".

