Neuvěřitelný pád společnosti BBC: Naši novináři neřeknou ve vysílání žádnému lháři, že lže

22. 11. 2019

Extraordinarily the BBC says it will no longer allow journalists to call somebody a liar because it is for audiences to judge motive. Does this include people convicted of telling lies? Or people whose deliberate untruth can be proven? — Krishnan Guru-Murthy (@krishgm) November 22, 2019

David Jordan, ředitel BBC odpovědný za standardy: Peter Oborne nemá pravdu, když píše, že si BBC myslí, že je nesprávné odhalovat lži politiků. BBC systematicky odhaluje lži, dezinformace i nepravdy, ať je šíří kdokoliv. To naši novináři dělají každý den. Projekt Reality Check dělá více než kdy předtím, během těchto voleb. To, co neděláme, je označovat lidi za lháře - to je úsudek, který si musejí udělat naši diváci a posluchači, ohledně motivů každého jednotlivce.











Peter Oborne: Včera ráno jsem zatelefonoval do tiskového odboru BBC a požádal jsem je, aby mi uvedli příklad, kdy nějaký politický reportér BBC upozornil na to, že Boris Johnson lže. Požádal jsem je o reakci do sedmnácti hodin. Stále ještě žádná odpověď.

Yesterday morning I rang the BBC press office and asked for an example of a BBC political reporter calling out Mr Johnson as a liar. I asked for a response by 5pm yesterday. No answer so far. — Peter Oborne (@OborneTweets) November 22, 2019

BBC odpověděla Peteru Obornovi, že by bylo nesprávné označovat politiky za lháře. Ale cituje člověka, který označil labouristy za lháře - i když jeho tvrzení, že plat 80 000 liber ročně (200 000 Kč měsíčně) není příliš vysoký, je objektivně lživý.







To je legrace! Muž v pořadu Question Time označil labouristy za lháře, za to, že uvedli, že lidí, kteří v Británii vydělávají více než 80 000 liber ročně, je jen 5 procent. BBC z toho šťavnatého momentu udělá videoklip, zveřejní ho na Twitteru, žádné ověřování faktů v tom klipu, klip se rozšíří virálně.



O den později konstatuje projekt BBC Reality Check, že ten muž říkal nesmysly - jejich upozornění je retweetováno jen několikrát.



BBC replies to @OborneTweets that it would be wrong to call politicians liars. But it quotes somebody else calling Labour liars - even though his claim that £80k a year isn't relatively high earning is objectively false. — Steve Peers (@StevePeers) November 22, 2019

Neuvěřitelně, nyní BBC informuje, že už nedovolí novinářům, aby někoho označili za lháře, protože je na divácích a posluchačích, aby posoudili jeho motiv. Bude se to týkat i lidí odsouzených za to, že lhali? Anebo lidí, jejichž úmyslné nepravdy lze prokázat?