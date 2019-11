OSN: Svět musí nyní omezit emise skleníkových plynů pětinásobně, jinak přijde katastrofa

26. 11. 2019

Státy budou muset zintenzivnit svá opatření proti emisím skleníkových plynů pětinásobně , pokud se má svět vyhnout oteplení vyššímu než 1,5 stupnů Celsia, varuje v úterý OSN. Z výroční zprávy o nynějším nesnižování emisí skleníkových plynů vyplývá, že i když budou splněny všechny současné přísliby, svět se do roku 2100 oteplí více než o 3 stupně Celsia.





Hned po zprávě Světové meteorologické organizace vydal Ekologický program OSN (UNEP) svou pravidelnou analýzu toho, jak si počíná svět při snižování emisí skleníkových plynů. Jeho závěry jsou drsné. "Celkové zjištění je deprimující. Státyu kolektivně selhaly a nezajistily zastavení růstu emisí skleníkových plynů. To znamená, že je nyní zapotřebí hlubších a rychlejších škrtů."





Zpráva uvádí, že za poslední desetiletí se každoročně emise skleníkových plynů zvyšují o 1,5 procenta. V roce 2018 to bylo 55 gigatun CO2. To znamená, že do konce století stoupne teplota na této planetě o 3,2 stupně Celsia.





Loni varoval Mezivládní panel pro klimatické změny, že dovolit stoupnutí teploty o více než 1,5 stupňů během tohoto století bude mít drastické důsledky pro lidský život i pro přírodu na této planetě.





"Naše kolektivní selhání jednat včas a razantě proti globálnímu oteplování znamená, že musíme nyní realizovat hluboké škrty emisí - více než 7 procent každý rok," řekl Inger Andersen, výkonný ředitel INEPU.





Zpráva věnuje výraznou pozornost nejbohatším zemím. Skupina 20 nejbohatších zemí je odpovědná za 78 procent emisí. Avšak dosud přijala pouze EU, Británie, Itálie a Francie dlouhodobé cíle omezení emisí skleníkových plynů.





Sedm členů skupiny G20 musí podniknout razantnější kroky pro realizaci svých současných příslibů. K nim patří Austrálie, Brazílie, Kanada, Japonsko, Jižní Korea, Jihoafrická republika a USA.





Tři země, Indie, Rusko a Turecko, překročí své přísliby o více než 15 procent, ale to je jen proto, že jejich cíle jsou nesmírně nízké.





Ohledně Argentiny, Saúdské Arábie a Indonésie vědci vůbec nevědí, zda tyto země své cíle plní.





Podrobnosti v angličtině ZDE