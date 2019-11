Autoritativní průzkum veřejného mínění: Britští konzervativci získají pohodlnou většinu 68 křesel

28. 11. 2019

The results of the YouGov #GE2019 MRP model are finally here:



Con – 359 seats / 43% vote share

Lab – 211 / 32%

SNP – 43 / 3%

LD – 13 / 14%

Plaid – 4 / <1%

Green – 1 / 3%

Brexit Party – 0 / 3%



Conservative majority of 68https://t.co/uvnl8LNj7f pic.twitter.com/Iul6HDtaP3 — YouGov (@YouGov) November 27, 2019

Z autoritativního průzkumu organizace YouGov, založeném na pohovorech se 100 000 voliči, vyplývá, že kdyby se konaly prosincové všeobecné volby v Británii nyní, konzervativci by získali celkem 359 křesel v Dolní sněmovně, labouristé jen 211. Konzervativci by měli pohodlnou většinu 68 křesel. Většina jejich zisků by byla od labouristů, labouristé by nezískali žádná nová poslanecká křesla. Ve srovnání s volbami r. 2017 by konzervativci získali 42 novách křesel a labouristé by přišli o 51. Organizace YouGuv v roce 2017 jako jediná touto metodou přesně předpověděla vznik nerozhodného parlamentu. Konzervativci mají nad labouristy zvítězit především v severní a střední Anglii.