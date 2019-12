"Jack by zuřil, že jeho smrt byla zneužita pro prosazování agendy nenávisti!"

Jak Angličané reagují na teroristický útok

3. 12. 2019





Dave Merritt, otec pětadvacetiletého aktivisty Jacka Merritta, zavražděného v pátek u London Bridge, píše v deníku Guardian, že smrt jeho syna byla zneužita k posílení postojů, proti nimž jeho syn bojoval



Jack byl hrdý. Jack byl pozoruhodně inteligentní, Jack byl neuvěřitelně loajální. Jack miloval hudbu, umění, obědvat a večeřet dobré jídlo se svou rodinou a dát si víc než jedno pivo se svými kamarády. Ano, a pokud jste si to ještě neuvědomili -- byl taky ďábelsky atraktivní.

Ale Jack byl také rozhněvný, frustrovaný, nesobecký, tvrdohlavý. Zuřil, protože byl svědkem toho, že naše společnost nechává na holičkách ty, kteří nejvíce potřebují pomoc. Byl frustrován, protože politická elita zapomněla, proč je důležité chovat se férově. Byl nesobecký ve svém neustálém úsilí věci zlepšovat každou vteřinu svého života. Jack věnoval svou energii programu Learning Together: průkopnickému programu, který dával dohromady studenty z univerzity a z vězení, aby sdíleli své jedinečné zkušenosti se systémem soudnictví. Na rozdíl od mnoha z nás, Jack nechodil jen tak do práce. Žil a dýchal oheň ve svém úsilí pro lepší svět pro celé lidstvo, hlavně pro lidi v nouzi.Kdyby se Jack mohl vyjádřil k své smrti - a k tragickému incidentu, k němuž došlo v pátek 29. listopadu - nesmírně by zuřil. Byli bychom svědky, jak si to řeší v mysli, než nám o tom řekne jediné slovo. Jack by býval porozuměl tomu politickému načasování s ohromující jasností.Zuřil byl, že jeho smrt a jeho život jsou zneužívány k posilování agendy nenávisti, proti níž každodenně bojoval a tomuto boji obětoval všechno. Neměli bychom to nikdy zapomínat. To, co by Jack od nás chtěl, by bylo, abychom všichni prošli oněmi dveřmi, které pro nás kopnutím otevřel.Ty dveře otevírají svět, v němž lidi nezavíráme do vězení a hodíme pak pryč klíč. Svět, v němž lidi neodsuzujeme do vězení na dobu neurčitou. Kde nesnižujeme rozpočty pro vězeňství a kde se soustřeďujeme na rehabilitaci, ne na pomstu. Svět, v němž neustále neochromujeme naše veřejné služby, životně důležité pro náš národ. Jack věřil, že lidstvo je svou podstatou dobré, a cítil obrovskou sociální odpovědnost za to, aby to ochraňoval. Skrze nás všechny Jack kráčí dál.Převezměte jeho inteligenci, jeho energii, jeho vášeň, hořte s jeho hněvem a likvidujte nenávist jeho laskavostí. Nikdy nevzdávejte jeho boj.Jacku Merritovi. Nyní a navždycky.Podrobnosti v angličtině ZDE