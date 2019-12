Virginia Giuffre: "Nařídili mi, abych měla sex s princem Andrewem"

3. 12. 2019

V pořadu televize BBCsvědčila v pondělí Virginia Giuffre (za svobodna známá jako Virginia Roberts), že byla jako teenager letecky dopravena do Británie za účelem sexu s princem Andrewem. V televizním rozhovoru apelovala na britskou veřejnost, aby "to nepřijala jako něco normálního".

Ve svém prvním televizním rozhovoru Giuffreoivá opakovala svá obvinění, že byla donucena vyspat se s princem Andrewem, když jí bylo 17 let, a učinila to na příkaz GHislaine Maxwellové, dcery bývalého tiskového oligarchy českého původu Roberta Maxwella, a blízké kamarádky amerického finančníka a odsouzeného pedofila Jeffreyho Epsteina, který letos v srpnu spáchal v newyorském vězení sebevraždu.

Devětapadesátiletý princ Andrew, který byl po svém neuvěřitelně trapném nedávném televizním interview zbaven všech veřejných funkcí, toto obvinění popírá.Giuffreová opakovala v televizi svá tvrzení, že dostala příkaz, aby se vyspala s Andrewem poté, co jí v roce 2001 koupil drink a požádal ji, aby s ním tančila v nočním klubu Tramp v v Londýně."Byl to nejodpornější tanečník, jakého jsem kdy v životě poznala. Strašně se potil - bylo to, jako když prší..."Poté, co jsme odešli z klubu, tvrdila Giuffreová, Maxwellová jí řekla, že musí pro Andrewa udělat totéž, co dělá pro Jeffreyho Epsteina, mně z toho bylo špatně. Tvrdí, že později téhož večera měla sex s Andrewem v domě Maxwellové v londýnské čtvrti Belgravia.Jiná Epsteinova oběť, Sarah Ransome, tvrdila v pořadu Panorama, že "Maxwellová ty dívky naprosto ovládala. Byla jako madam. Byla organizátorkou této operace na poskytování sexu."Podrobnosti v angličtině ZDE