Je pan předseda vlády v konfliktu zájmů? (Seminární práce žáka 3. B)

5. 12. 2019 / Jiří Hlavenka

Co je to lex Babiš? Nic takového vlastně neexistuje. Zákon o střetu zájmů zde platí třináct let a před dvěma lety byl zpřísněn, především ale kvůli požadavkům z EU. Zpřísnění obsahuje například rozšíření jeho působnosti například na další osoby, jako jsou soudci nebo blízcí příbuzní.

Co je to konflikt zájmů? To když svým rozhodnutím ve veřejné funkci (třeba předsedy vlády) způsobíte svůj osobní prospěch někde jinde. Typický příklad: jako předseda vlády a šéf největší strany prosadíte zákon či opatření způsobující, že vaše firma dostane o půl miliardy víc.

Co tento zákon říká? Velmi jednoduše: že se máte konfliktu zájmů vyhnout, že v něm nemáte (nesmíte) být. Že se máte vyhýbat situacím, kde byste se do něj dostal - například nenominovat se na premiéra, když vám patří Agrofert - nebo, když už v něm jste, udělat takové opatření, abyste v něm nebyl.

Vyhověl převodem do svěřeneckého fondu Babiš zákonu? Ve zmíněném zákoně není o svěřenském fondu ani slovíčko, ani písmenko. Tím že Babiš umístil své firmy do svěřenského fondu, dosáhl pouze toho, že firmy jsou ve svěřenském fondu. Nic víc. EU zkoumáním došla (nejspíše) k závěru, že šlo pouze o kamuflovanou operaci, při které se jeho vliv a vazba na tyto podniky zachovala.

Mohl udělat něco jiného, lepšího? Namísto “papírové” stěny mezi jím a jeho firmami (=manželka a oddaný právník) mohl vystavět vysokou betonovou zeď: mohl zvolit uspořádání tzv. slepého trustu, qualified blind trust, kdy dojde k naprostému přestřižení všech vazeb mezi jím a firmami, k nulové informovanosti (jedním či druhým směrem). Osoba kontrolující firmu v tomto trustu jedná naprosto nezávisle (samozřejmě musí konat v její prospěch), porušení pravidel se přísně trestají. Je možné jako onoho kontrolora najmout osobu ze zahraničí s vysokou reputací a osobní integritou, která by bránila i případným pokusům o ovlivňování. Toto je standardní opatření, kterým se zabraňuje konfliktu zájmů např. v USA. Po skončení jeho úvazku ve vysoké veřejné funkci by pak firmy zpět přešly do jeho rukou.

Je zpráva tajná, takže ji nemůžeme vidět? Je v režimu důvěrné, což je vůbec nejnižší stupeň ochrany. Není to mapa s umístěním balistických raket, není to státní tajemství. Pokud by česká vláda chtěla zprávu - která se týká celé země a všech jejich občanů, my všichni budeme nejspíš za tohle draze platit - zveřejnit, stačilo požádat směrem k EU a ta by ráda žádosti vyhověla.

//Editace posledního bodu dle dvou informací od právníků: a) ke zveřejnění zprávy se vůbec nemusíme nikoho ptát a žádat o svolení, b) ani z EU není deklarováno, že jde o nějaký stupeň utajený, naopak je přímo uvedeno, že zprávu lze šířit a zveřejňovat. Tím hůře pro naše lháře. //

Děkuji, dobrou noc z třetí bé.