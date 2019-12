Macronova penzijní reforma: Francie ochromena největší stávkou za mnoho let

6. 12. 2019

Největší celostátní stávka za mnoho let výrazně narušila chod školství a dopravy. Zaměstnanci jsou rozhněváni plánovanou penzijní reformou, která by je poslala do důchodu později s nižšími příjmy.



Více než 800 000 zaměstnanců z řady profesí demonstrovalo proti změnám. V některých městech došlo ke srážkám s policií. Prezident Emmanuel Macron chce zavést univerzální bodovaný penzijní systém. Ten by nahradil současný francouzský systém, který má 42 různých modelů v soukromém a veřejném sektoru, které se navzájem liší dobou odchodu do důchodu a benefity. Podrobnosti v angličtině: ZDE

