Zvedněme hlas proti násilí. Nová iniciativa žádá o pomoc

10. 12. 2019

„V ČR stále chybí dostatek služeb pro pomoc obětem násilí. Například máme jen 90 bezpečných a specializovaných azylových míst pro oběti a ohrožené děti, a to jenom ve dvou městech - v Praze a Brně. A přitom by bylo potřeba až 1 000 míst, a to i v regionech,” zdůrazňuje Zdena Prokopová, statutární zástupkyně pomáhající organizace Rosa - centrum pro ženy, a členka koalice Hlas proti násilí. Dále dodává: „Věřím, že mezinárodní spolupráce je tím nejefektivnějším způsobem jak problému čelit, protože žijeme v globální společnosti a násilí nezná hranice.”

Právě mezinárodní řešení nabízí Úmluva o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. V Česku ale chybí politická vůle k jejímu prosazení. Koalice Hlas proti násilí proto vyzývá, aby se politici a političky přidali k 34 státům Rady Evropy, které již Úmluvu ratifikovaly, a tím vyslali jasný signál, že je Česko odhodláno násilí na ženách řešit.

Ve státech, které Úmluvu přijaly, nastalo zlepšení situace. Například ve Finsku došlo ke zvýšení počtu míst v azylových domech i jejich celkového počtu a byla zavedena non-stop bezplatná linka pomoci. V Srbsku došlo ke zvýšení počtu hlášených případů - oběti přestávají mít strach a dostaly možnost svou situaci řešit.

„V ČR zcela chybí centra pro oběti sexuálního násilí. Ideálně by mělo být alespoň jedno centrum v každém kraji, kde by se oběti znásilnění dostalo potřebné pomoci. V současnosti nemáme ani jedno,” říká Jitka Poláková, ředitelka organizace proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí a zástupkyně z koalice.

Dle iniciativy Hlas proti násilí současný systém nedokáže dostatečně reagovat na potřeby obětí domácího násilí a znásilněných žen. I proto většina z nich nikdy nevyhledá pomoc a o své situaci mlčí, což může mít tragické následky. Iniciativa se proto obrací směrem k veřejnosti, aby pomohla šířit příběhy obětí násilí a přidala svůj hlas k zastavení násilí.





Hlas proti násilí je koalice odborných organizací Acorus, Amnesty International, Česká ženská lobby, Konsent, proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, Rosa - centrum pro ženy, které se tématu dlouhodobě věnují. Prosazují a iniciují změny, pořádají odborné konference či workshopy a přímo pomáhají obětem - poskytují azyl, sociální a psychologickou pomoc, poradenství apod. Iniciativa nyní spouští crowdfundingovou kampaň na platformě Hithit a za získané prostředky bude šířit skutečné příběhy žen, aby upozornila na důležitost tématu a potřebu přijetí Úmluvy proti násilí na ženách a domácímu násilí.







www.hlasprotinasili.cz