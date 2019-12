Skandál: Vláda odmítla kompostovat bioodpad, místo toho se bude dál skládkovat až do roku 2030

10. 12. 2019

Vláda dnes schválila a k diskusi do Poslanecké sněmovny poslala dlouho připravovaný návrh nového zákona o odpadech. Nová legislativa by podle celoevropské shody měla zajistit, aby evropské země používaly odpady především jako druhotné suroviny. Vláda však navrhuje zahrabávat na skládky snadno kompostovatelné odpady ještě dalších deset let. V celé Evropské unii je přitom již 20 let zakázáno ukládat na skládky odpady bez předchozí úpravy a Česko za to hrozí každý rok sankce ve výši přes 60 mil. Kč.

Návrh zákona o odpadech přináší zvýšení skládkovacích poplatků a zahrnuje motivační slevu pro obce, které budou zvyšovat třídění. V rozporu s evropskými předpisy však navrhuje pokračovat ve skládkování recyklovatelných a kompostovatelných odpadů do roku 2030 [1]. Každoročně skončí na skládkách až 2,5 milionů tun odpadů, z toho až milion tun je snadno kompostovatelných [2].

Podle vládního návrhu tak má na skládkách skončit zbytečně navíc asi 10 milionů tun odpadů, ze kterých nekontrolovaně unikne do ovzduší asi 10 milionů tun CO 2 ekvivalentu, tedy víc než veškerá letecká doprava z celé ČR za dané období [3].

Přitom k dispozici jsou jak investoři, tak i technologie, které by dokázaly zajistit ukončení skládkování milionů tun biologicky rozložitelných odpadů již k roku 2024. Ministrem Brabcem navržené nevhodné podmínky však investory odrazují [4].

Vláda sice navrhla více odpadu skládkovat, na druhou stranu správně skládkování zdražuje. Zákon zvyšuje skládkovací poplatek a doplňuje jej třídící slevou podle návrhu Hnutí DUHA: obce, které vytřídí velkou část svých odpadů, mohou díky třídící slevě ušetřit na skládkovacím poplatku. Hnutí DUHA do návrhu legislativy prosadilo také povinnost firem zajistit v sídle a provozovnách třídění bioodpadů.

Na druhé straně návrh zákona zatím neobsahuje poplatek za spalování směsných komunálních odpadů, jehož zavedení nám doporučuje Evropská komise [5] i OECD [6]. Zákon také neobsahuje žádná opatření na podporu skutečné recyklace, například zlepšení odbytu výrobků z recyklátů nebo zdražení primárních surovin, aby se materiál ve finále opravdu využil a nejen vytřídil.

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA řekl:

“Již dvacet let zcela zbytečně končí kompostovatelné odpady na skládkách. Dnes vláda Andreje Babiše navrhla, aby tuto celoevropsky nelegální činnost Česko prodloužilo o dalších deset let.

Pozitivní však je, že zákon obce motivuje k separaci odpadů třídící slevou, kterou jsme léta navrhovali. Tam, kde se bude poctivě třídit, mohou mít domácnosti nižší poplatky za nakládání s odpady.”

Poznámky:

[1] Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách požaduje v článku 6a), aby “odpady byly ukládány na skládku pouze po předchozí úpravě.” a v článku 5, aby do roku 2020 bylo v ČR “množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jen BRKO) ukládaných na skládku sníženo na 35 % (hmotnostních) z celkového množství BRKO vyprodukovaných v roce 1995”. V roce 2017 jsme však skládkovali více než 62 %, viz [2]

[2] www.mzp.cz/cz/indikatory_odpady_2017 Indikátor I.22 ukazuje, že se ČR v roce 2017 uložilo na skládky 62,11 % množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) oproti množství skládkovaných BRKO z roku 1995 (MŽP toto množství určilo na 1,53 milionů tun). V roce 2017 bylo tedy skládkováno 950 000 tun BRKO, které nebyly vytříděny a zůstaly bez předchozí úpravy zamíchány ve směsném komunálním odpadu.

[3] https://bit.ly/2DPzfc7

[4] Výstupy z technologie úpravy odpadů nesmí podle ministra Brabce mít vyšší výhřevnost než 6,5 MJ/kg v sušině. Vyhláška navazující na zákon absurdně požaduje, aby se před uložením na skládku spálily i odpady jako slupky od brambor, zbytek jablka nebo nedojezený oběd. Takové ustanovení prakticky znamená, že se upravovat odpad před skládkováním vůbec nevyplatí, protože je lepší jej rovnou všechen spálit

[5] Communication from the Commission: Towards a thematic strategy on the prevention and recycling of waste. COM(2003) 301 final, European Commission, Brussels 2003

[6] OECD: Hodnocení stavu a politik životního prostředí, Česká republika, 2018