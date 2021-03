5 návodů pro každého

18. 3. 2021 / Beno Trávníček

Ilustrace: Jáchym Bohumil Kartous



Léta mluvíme o tom, že je nutné přestat sypat popelnice do skládky a dělat s tím smetím něco normálního. Hlavně co nejvíc třídit hned u zdroje a vzniklé suroviny využít. Trochu jako ohraná deska a gramfon co mu škvrčí jehla, že? Nový zákon o odpadech udeřil teď do stolu exponenciálním nárůstem skládkovacího poplatku, který extrémně zdraží skládkování – i popelnic. Přitom jiná koncovka než skládka (třeba chytrá spalovna k využití energie z odpadů) je k dispozici jen pro asi půlku Česka. Dalším problémem, který si ale každý hned neuvědomí, je, že i recyklace odpadů stojí spoustu peněz. To samozřejmě nesnižuje její význam jako řešení vzniklých odpadů, ale... (!) … pokud chceme problém odpadu v popelnicích řešit doopravdy, je potřeba se zamyslet hned na začátku co přesně si neseme domů z nákupu a proč! Jestli už automaticky plánujeme vytvářet po spotřebování odpadky (včetně vytříděných) / nebo přemýšlíme jinak.