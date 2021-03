Znovu o nadaném podnikateli Obajtkovi, billboardy proti potratům jsou všude, kostely covidová opatření dodržovat nemusejí a v učebnicích je stále příliš mnoho levice

Mezitím v Absurdistánu 167:

17. 3. 2021 / Tomasz Oryński

Nikdy nekončící seriál o Danielovi Obajtkovi (viz předchozí kapitoly této série), „úžasném manažerovi“ a jednom z Kaczyńského favoritů, u kterého se ukázalo, že má mnoho pochybných obchodů nalevo i napravo a nyní vypadá jako král podvodníků - pokud věříme nezávislým sdělovacím prostředkům a opozici - se řídí radou Alfreda Hitchcocka: začalo to zemětřesením a nyní se to už jen zlepšuje.



Jiní podnikatelé se rozhodli utratit své peníze za to, čeho je opravdu zapotřebí. Jeden developer v Krakově měl absurdní nápad postavit nad menším domem a dílnou činžák. To samozřejmě územní plánování odmítlo a (nelegálně zahájená) stavba byla zastavena. V loňském roce však došlo ke zmírnění stavebních zákonů, které umožnily rychlou výstavbu infrastruktury související s pandemií, takže vývojář ji má tuto stavbu dokončit - jako budovu pro různé využití: částečně to má být úložiště zdravotnických ochranných protipandemických prostředků, a částečně karanténní hotel pro lidi infikované covidem. Silně vám doporučuji kliknout na tento odkaz a procházet obrázky této obludnosti.

Vláda chce mezitím zajistit, aby adopce dětí homosexuály byla ještě nelegálnější než nyní. Nově navržený zákon donutí adopční centrum kontrolovat, zda perspektivní rodiče nejsou gayové. Pokud by to bylo obtížné zjistit (například proto, že potenciální rodič je svobodný a nesdílí domácnost s jinou osobou stejného pohlaví), budou muset přísahat a budou potrestání podle zákona, bude-li zjištěno později, že to jsou gayové.







Je nejasné, zda jim v takovém případě jim budou děti odebrány, co s homosexuálními rodiči, kteří vychovávají své vlastní děti se svými homosexuálními partnery, nebo zda bude vůbec dovoleno bisexuálům, aby se stali rodiči. Podle ministra spravedlnosti Zbigniewa Ziobra tím právě on prý dodržuje ústavu, a protože polská ústava praví, že „manželství je jako vztah mezi mužem a ženou pod ochranou státu“, pak jsou jiné druhy manželství nezákonné, stejně jako jiné druhy rodin. Což je naprosto pitomý argument, protože ústava v dalším odstavci říká, že veteráni, zejména zmrzačení ve válce a v bojích za nezávislost, jsou také pod zvláštní ochranou, a přesto se nikdo ani nepokouší tvrdit, že v Polsku je nezákonné NEbýt zdravotně postižený veterán…





Tak dobře, tu Asociaci už dávno převzala strana PiS a žádný slušný novinář by s ní už nechtěl být spojován, ale přesto je to pro ni příliš. Předseda sdružení říká „Byla to chyba“ a "Nevšiml jsem si, komu podepisuju členství“, avšak člověk se nestává členem této Asociace pouhým přihlášením a placením členských poplatků. Musíte být představeni stávajícími členy a musíte předložit významné novinářské portfolio - když mě někdo chtěl do té organizace dostat téměř před 20 lety, když to byla ještě respektovaná instituce, moje články ve studentském časopise, který měl až 100 000 výtisků v každém vydání byly údajně považovány za nedostatečné k potvrzení oprávněnosti mého členství. Dnes je zjevně vše, co potřebujete, jen spustit vlog na youtube, ve kterém budete kázat nenávist svým neonacistickým přátelům.

Teprve minulý týden jsme se dozvěděli, že si Obajtek koupil luxusní byt za poloviční cenu - ve srovnání s tím, co za byty ve stejné budově zaplatili jeho sousedé. Brzy poté, co se jeho společnost Orlen stala sponzorem fotbalového klubu patřícího staviteli a majiteli těch bytů. Jeho další nemovitost, zámek nedaleko Krakova, má také velmi zvláštní příběh. Daniel Obajtek tam koupil stavební pozemek již v roce 2007, když byl starostou Pcimu, takže jeho finance byly pod veřejnou kontrolou. O několik let později daroval tuto půdu svému bratrovi, který byl zaměstnán ve státním lesnictví. Jeho bratr očividně sdílí Obajtkův jedinečný manažerský talent, protože za pouhé dva roky zde bylo postaveno luxusní sídlo s bazénem (bez hypotéky) - někteří odhadují jeho hodnotu na 5 000 000 zlotých (30 milionů Kč), jiní říkají, že je to spíš jen 1 500 000 zlotých, ale v každém případě musíte přiznat, že je to obrovský úspěch, pokud je někdo zaměstnán v lese s platem 7000 zł měsíčně. V roce 2016 daroval Obajtkův bratr tento pozemek i s tím panským sídlem zpět Danielovi Obajtkovi - a protože dary v rámci rodiny jsou osvobozeny od daně, v zásadě dostal Obajtek toto panské sídlo zdarma od bratra, který by si ho nikdy nemohl dovolit. A jako by téměř 50% slevy na koupi bytu a k tomu palác zadarmo nestačily, stalo se, že pokládali nový asfalt na silnici a ten teď končí těsně před Obajtkovým vjezdem do rezidence...Opozice a soukromá média jsou samozřejmě pobouřeny a požadují, aby byla záležitost vyšetřena. Jde ale o to, že v Polsku už neexistují žádné nezávislé instituce, které by takové věci mohly dělat. Sám Daniel Obajtek to dobře ví a oznámil, že požádá Ústřední protikorupční úřad, aby jeho finance prošetřil. Ví dokonale, že se nemá čeho bát: ten úřad již dříve zkoumal jeho finance a nenašel nic problematického. Mimochodem, několik bývalých pracovníků Ústředního protikorupčního úřadu si nyní užívá útulných sinekur v Orlenu, v ropném gigantu, jehož je Obajtek generálním ředitelem.Obvykle bychom mohli doufat, že by mohl do toho vstoupit Nejvyšší kontrolní úřad, ale jeho šéf má stále obrovský konflikt se stranou PiS poté, co ho chtěla odstranit pro jeho vlastní pochybné obchody, ale nemohla kvůli materiálům, které na ně má on (více tady ). To vše ukazuje, že se Polsko za vlády PiS jednoduše stalo mafiánským státem a mafiáni si mohou dělat vše, co chtějí, a vysmívat se Polákům do očí, protože neexistují žádné už nezávislé instituce, které by je udržovaly pod kontrolou. Poláci naštěstí stále ještě mají sílu se jim smát, a když se každý druhý den objevují zprávy o dalším majetku Daniela Obajtka, říká se, že strana PiS sice slíbila postavit 100 000 nových domů a bytů a ten slib skutečně plní, až na to, na první pohled nebylo známo, to, co je tam drobným písmem - že všech těch 100 000 domů bude patřit Danielovi Obajtkovi…Jiný šéf energetické společnosti už není tak úspěšný, pokud jde o stavební výkony. Poté, co byl jeden z vlajkových projektů PiS zastaven - uhelná elektrárna v Ostrołęce, musejí být zbořeny dvě již postavené obrovské věže. Vládou ovládané firmy (tedy nakonec spotřebitele energie a daňové poplatníky) to bude stát téměř miliardu zlotých. Naštěstí některé společnosti takové obrovské ztráty neregistrují. Jeden z nejbohatších Poláků, majitel továrny na okna a bohabojný katolík, měl nějaké peníze navíc. Rozhodl se to použít Božím způsobem. Co si myslíte, že udělal? Krmil chudé, pomáhal nemocným nebo ubytoval bezdomovce? Ne. Rozhodl se, že nejlepším způsobem, jak šířit Ježíšovo učení, je doslova zahltit celé Polsko propagandou proti potratům (a proti rozvodu). Na některých místech jeho billboardy s dítětem v lůně, s nožičkami plodu nebo s hesly psanými dětským písmem pokrývají více než 40% veškerého reklamního prostoru… Při tržní hodnotě by taková kampaň mohla mít hodnotu až 5,5 milionu zł (33 milionů Kč) (ZA KAŽDÝ MĚSÍC (i když v dobách covidu mohl být venkovní reklamní prostor k dispozici za diskontní cenu). Přesto jen pomyslet na to, kolik SKUTEČNÉ POMOCI lidem v nouzi bylo možno za tu částku poskytnout ... Někteří aktivisté se rozhodli změnit vyznění této kampaně a nastříkat na tyto plakáty hesla, například „Stále byste mě milovali, kdybych byl gay?“Někteří opoziční politici se také snaží vstoupit do stavebnictví. Mladý poslanec ultrapravicové strany Konfederacja se na Twitteru chlubil, že „ve svém volném čase pracuje za platby v hotovosti na ruku, nelegálně, jako dekoratér interiérů“. A no, skutečný poslanec se na Twitteru veřejně chlubí svými daňovými úniky. Ve skutečnosti se malování zdí jeví mezi extrémní pravicí jako oblíbená činnost. Ve Vratislavi, nástěnná malba propagující rovnost, která byla pravidelně poškozována rasistickými graffitti (viz ZDE ), byla nakonec úplně pokryta bílou barvou, obrovským keltským křížem a nápisem WHITE POWER. A pokud jste stále měli pochybnosti, poté, co byla ta zeď znovu natřena obyčejně na modro, keltský kříž se téměř okamžitě vrátil s informací, že „toto je naše město!“. Ale přesto tohle ještě není to nejhorší. Nedávno několik desítek nevládních organizací a aktivistek za práva žen obdrželo výhrůžky, že se stanou obětí bombových atentátů. "Bomba už ve vaší kanceláři je. Teď ji explodujeme. Na vaše osudu nám nezáleží, byli jste varováni, veškerá chyba spočívá ve vás. Potraty jsou vražda, život za život, krev za krev“ - napsal jeden anonymní křesťan. Jako Ježíšovy výroku to moc nepůsobí, pokud se mě ptáte, ale co já vím.Zdá se, že v dnešním Polsku je zakázáno všechno, co není jen obyčejný katolický sex s cílem rodit děti. Ministr kultury vyhodil šéfa Národního filmového archivu, protože jeho filmový festival pro ženy zahrnoval 7 minut dlouhý dokument o továrně na vibrátory. Byla také odsuzována krátká animace o slovních útocích na ženy - pravděpodobně proto, že obsahovala citáty prominentní političky ze strany PiS (a soudkyně loutkového ústavního soudu) Krystyny ​​Pawłowicz, známé svým extrémně hrubým a urážlivým jazykem. Festival byl zrušen těsně před dnem zahájení.Ministerstvo školství mezitím zanalyzovalo školní osnovy a zjistilo, že i v příručkách zavedených v roce 2017 stranou PiS je příliš mnoho „politické korektnosti“ a „levicově liberálních pojmů“ a málo textu o církevních a křesťanských hodnotách. Vládnoucí papaláší jsou zcela zjevně v této věci mimo, protože Poláci už mají církve zjevně dost - dokonce i biskupové veřejně připouštějí, že rekordní počet odchodů lidí z církve je znepokojujíc í (pro ně!). Mem, jasně inspirovaný scénou z dramatu HBO „Černobyl“, kde vidíme zaměstnance velínu těsně před výbuchem, ukazuje prominentní politiky PiS ve velínu elektrárny, jak říkají „Dej tam ještě papeže, mládež to vydrží!“.Ale přinejmenším církev konečně chce udělat ve svých řadách pořádek. Muž, který nahlásil svůj místní kostel policii, protože byl přeplněný - v rozporu s omezeními proti covidu - se stal terčem obtěžování a vyhrožování od své místní komunity. Nyní byl předvolán, aby svůj postoj vysvětlil v Curiii předvolán, aby vysvětlil své chování v kurii: dostal předvolání, kdy se tam má dostavit, a hrozí mu „kanonické důsledky“, pokud se nedostaví.Kéž by církev byla na své pedofilní kněze tak tvrdá, jako na lidi, kteří se v době pandemie obávají o veřejné zdraví ...