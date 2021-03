Jak rozhodně nedělat kulturní diplomacii

22. 3. 2021 / Karel Dolejší

Kdy se to vlastně stalo, že Češi přestali řešit svou zahraniční reputaci? Začalo to tehdy, když byl prezidentem kleptoman přirovnávající EU k SSSR a zuřivě popírající vědecký konsensus v klimatologii? Nebo až tehdy, kdy si zvolili prezidentem osobu, která do úřadu už nastupovala s horší mezinárodní pověstí, než s jakou z něj Klaus odcházel? Těžko říci.

Počínaje Zemanovou diplomatickou izolací na západ od Aše a Babišovými aférami v EU přes pozici pandemického rekordmana v Evropě až po čerstvou rasistickou aféru se poslední dobou pečlivě staráme o to, abychom měli u sousedů tu nejhorší možnou pověst.

Žijeme přitom ve zlomové době, kdy jedna krize v rychlém sledu střídá jinou.

Docela dobře může nastat situace, že veškeré škody na mezinárodní pověsti, které se stalo zvykem povzneseně přehlížet, nám hned ta další krize, v níž budeme potřebovat sympatie a pomoc ze zahraničí, pěkně podtrhne a sečte.