Koronavirus: Lidem nad 65 hrozí, že covid dostanou napodruhé

Průběžné zpravodajství:

18. 3. 2021

Ve středu 17.3. bylo v ČR zaznamenáno dalších 11 928 nových denních nákaz. V ČR do 17.3. zemřelo 24 117 lidí, to je denní nárůst o 215 mrtvých. V nemocnicích je 8910 lidí. Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu 1 439 019 osob . MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE .

Globální počet mrtvých na jednoho obyvatele, průměr za posledních 7 dní:



42,338 o sob. Ukončeno bylo očkování jen u 9 433 osob! Celkem je vykázáno 1 215 430 očkovaných dávek. Pro srovnání: Celkem je v Británii první vakcínou proočkováno 37,8 procent obyvatelstva. jen ve středu 17.3. tam bylo očkováno 433 320 osob. Celkem bylo v Británii první vakcínou proočkováno více než 25 milionů lidí. Počet očkovaných v ČR je stále strašně malý. Ve středu 17.3. bylo v ČR očkováno jensob. Ukončeno bylo očkování jen uosob! Celkem je vykázánoočkovaných dávek. Pro srovnání:

- Dánská studie zjistila, že lidé pod 65, kteří byli nakaženi covidem, mají imunitu půl roku a ta je chrání před druhým nakažením asi z 80 procent. Avšak lidé nad 65 let, kteří byli nakaženi covidem, jsou imunitou chráněni proti druhému nakažení jen ze 47 procent. Proto je nesmírně důležité, aby byli co nejdříve očkováni. ZDE - Odložení lockdownu v zimě 2020 v Angli vedlo k dalším 27 000 úmrtím, zjistila studie. Byla to "obrovská chyba", kterou britská vláda udělala třikrát, a tato chyba by měla být ústředním tématem nezávislého vyšetřování ohledně toho, co se v pandemii udělalo špatně. Studie Resolution Foundation chválí britský očkovací program, který probíhá třikrát rychleji než v Evropě, i to, že vláda poskytla každé domácnosti v průměru finanční podporu ve výši 6700 liber (201 000 Kč), avšak nezavedení včasného lockdownu bylo tragickou chybou. A zvýšení počet úmrtí na covid nevedl k lepším ekonomickým výsledkům země, naopak je zhoršil, protože bylo později nutno zavést delší a přísnější lockdowny. ZDE