Minuta ticha za oběti pandemie

V lednu jsem začal mít dojem, že se vnímání pandemie zúžilo na převažující komentování technických a organizačních prvků celé věci a že se o ní veřejně komunikuje jazykem neutrálním až cynickým. Psal jsem o tom v článku Smutek a smrt v době pandemie, v němž jsem také navrhl, abychom si památku obětí připomněli v den prvního výročí úmrtí našeho spoluobčana na koronavirus. Myslel jsem si, že se té myšlenky někdo ujme. Ostatní si zase mysleli, že se jí ujmu já. Neseme odpovědnost za to, co jsme vyřkli, takže ano, napsal jsem text výzvy, požádal o spolupodpis dva lidi, k nimiž mám velkou důvěru a kteří mě vyzývali, abych se organizování připomínky obětí ujal.Připomínka formou Minuty ticha je tradiční a v naší kultuře pevně zažitá. Oslovil jsem Českou biskupskou konferenci s prosbou, aby Minutu ticha podpořila vyzváněním zvonů. Když jsem dostal sdělení, že se katolická církev připojí, byl jsem dojat, dostal jsem velkou a zavazující důvěru. Poté se připojila i Českobratrská církev evangelická a další církve sdružené v Ekumenické radě církví.Dcera Anežka během jediného dne naprogramovala webové stránky a založila facebookovou stránku a perfektně je spravuje s pomocí dvou milých spolupracovnic. Naše aktivistická rodinná buňka včetně mé ženy se pustila do přípravy akce s velkým odhodláním a s částečnou pomocí dalších dvou lidí. Všechna důležitá rozhodnutí v těch deseti dnech ostré přípravy Minuty ticha konzultujeme s Reném Levínským z Iniciativy Sníh, jehož moudrost a rozhled mi dávaly jistotu, že jdeme správným směrem. O podporu a šíření jsme požádali rovněž největší odborovou centrálu, protože chceme, aby se Minuty ticha mohli zúčastnit i lidé, kteří pracují ve výrobě a průmyslu. Josefu Středulovi za tuto podporu velmi děkuji. S předsedou České lékařské komory jsem se domluvil na rozeslání výzvy většině ambulantních lékařů v zemi. Milanu Kubkovi také velmi děkuji, stejně jako děkanu Rastislavu Maďarovi a dalším. Bez ochotných, empatických a nápomocných by se to nemohlo podařit. Přidaly se i mnohé obce a také statutární města včetně Ostravy. Rozhodli jsme se zachovat Minutu ticha jako iniciativu občanskou a proto jsme neoslovovali představitele státu ani zákonodárce.Z médií jsem nejprve oslovil Český rozhlas a poté postupně všechny (asi dvě výjimky jsem nestihl oslovit) soukromé rozhlasové stanice. Všude jsem se setkal s porozuměním a ochotou být u toho. Bylo to velmi povzbuzující zjištění. Obdobně tomu bylo u většiny velkých zpravodajských webů. A nakonec i velké televizní stanice, samozřejmě včetně České televize. Také budou o Minutě ticha předem informovat a v čase jejího konání ji na obrazovkách připomenou.K Minutě ticha nebudeme pořádat žádné akce ve veřejném prostoru. Sami ji strávíme společně doma. Zvony jako symbol tak budou jedinou a dostačující dostatečnou veřejnou akcí, za tuto podporu jsem církvím nesmírně vděčný, rád zdůrazňuji, že zejména kardinálu Dukovi a arcibiskupu Graubnerovi a představitelům dalších církví. Děkuji také médiím za jejich ochotu o konání akce informovat. Po pondělní Minutě ticha budeme chtít iniciativu formalizovat založením spolku. Web bude fungovat nadále a měl bý být prostorem, v němž bude možné sdílet smutek a stesk a také životní příběhy zemřelých. I těch, jejich úmrtí spadá pod jiné, třeba jen volně či nepřímo související příčiny. V příštím roce bychom rádi Minutu ticha pořádali opět. Pandemie zasáhla nás všechny a ještě neskončila. Mezi zemřelými může být také kdokoliv z nás. Já nebo ty. Neštěstí nedopadá jen na ty druhé.Vzápětí po pondělní Minutě ticha začneme pracovat na dalším velkém projektu, který půjde podobným směrem. Upřesním jej v rozhovorech a výstupech, které budou zveřejněny v pondělí ráno nebo později. Něco by mělo vyjít v Deníku N a na webu seznamzpravy.cz, v 10:15 budu chvíli z domova mluvit na ČT24.V těchto posledních hodinách před pondělním polednem vás chci požádat, abyste mi výzvu pomohli šířit a zvyšovat tak informovanost o Minutě ticha. Za to vám náleží velký vděk, neděláme to pro sebe, nýbrž pro oběti a pozůstalé. Přikládám text výzvy a banner k případnému umístění na webové stránky nebo facebook.A ještě některé informační výstupy, v nichž vysvětluji smysl akce, včetně jednoho odkazu na svůj článek:Vám, kteří pomohou výzvu šířit, moc děkuju. Všem se omlouvám, že jsem tentokrát nebyl ani trochu stručný. Na vaše případné reakce se budu snažit odpovědět, i když to možná nebude hned.Pozdravy ....Petr Pospíchal+420 603 421220