Anarchy in the CZ. Edu-punkový knižní debut Boba Kartouse

14. 12. 2019

Pokud někdo nerozumí tomu, proč se už více než generaci snažíme o školskou reformu a výsledek je nulový, pak by si měl přečíst knihu Boba Kartouse No Future s podtitulem Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality? Název No Future a taktéž design obalu knihy odkazuje na debutové album britské punkové kapely Sex Pistols vydané v roce 1977, které vystihlo pocit zmaru nastupující britské generace a drsným způsobem dalo tehdejšímu establishmentu i konzervativní společnosti najevo, co si o nich myslí. Podobně z Kartousovy knihy čiší nutkání konfrontovat se s paradigmaty české společnosti – a zvláště s její vizí vzdělávání.