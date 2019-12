Britští konzervativci se stali otevřenými rasisty

Sayeeda Warsi, donedávna předsedkyně britské Konzervativní strany, též donedávna náměstkyně britského ministra zahraničí a nynější poslankyně britské Horní sněmovny a zástupnkyně rektorka Bolton University, bojuje usilovně proti islamofobii v Konzervativní straně. Jenže Warsiová představuje slušný britský konzervatismus, který lhář a podvodník Boris Johnson ze strany vyhnal. (JČ)

Sayeeda Warsiová napsala po čtvrtečních volbách, viz níže:

"Má strana musí zahájit proces napravování vztahů s britskými muslimy. Podpora konzervativcům od [fašistů] Tommyho Robinsona a Katie Hopkinsové a konzervativní kolegové rozesílající tuto podporu na Twitteru, to je velmi znepokojující. Nezávislé vyšetřování islamofobie v Konzervativní straně musí být prvním krokem. Boj za vykořenění rasismu musí nyní zintenzivnit.

Katie Hopkinsová na to odpověděla: Tvoje strana? Tak moment, sestro. Myslím, že zjistíš, že je to teď NAŠE strana. Británie má Borise a jeho armádu modrých límečků. Nacionalismus se vrátil na scénu. Britové až na prvním místě.

First true words she has ever said.



The racists have have taken over the Tories. https://t.co/Ku1tZpZ96Z