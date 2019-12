Politico: Většina peněz plyne v EU z Východu na Západ

6. 12. 2019

Když začaly východoevropské země vstupovat do EU, východoevropské vlády souhlasily s odstraněním obchodních bariér, takže mohly západní firmy získat přístup k obrovskému rezervoáru východoevropských spotřebitelů, kteří chtěli netrpělivě získat nový kapitalistický životní styl. Oplátkou za to přislíbily západní vlády posílat dotace z EU na východ, aby si bývalé země východního bloku mohly vybudovat moderní infrastrukturu.Západní firmy si zakoupily ve východoevropských zemích někdejší státní licence za pár halířů a západní podniky ovládly velkou část ekonomiky východoevropských zemí. V důsledku toho se na východní trhy dostalo sofistikované západní zboží. A do nejzanedbanějších východních regionů připlynuly západoevropské dotace.Jenže ve skutečnosti peníze, které západoevropské země posílaly a posílají na východ Evropy z rozpočtu EU jsou naprosto minimální ve srovnání se zisky, které západní firmy realizují na Východě.V letech 2010-2016 dostaly Maďarsko, Polsko, ČR a Slovensko ekvivalent 2-4 procent jejich HDP formou dotací z EU. Avšak proud kapitálu z těchto zemí na Západ v témže období byl 4-8 procent HDP.Západoevropské firmy také vydělávají velké peníze ze státních zakázek financovaných EU ve východní Evropě. První vysokorychlostmí železniční trať přes pobaltské země budují španělské, německé a francouzské podniky.Vidím tuto dynamiku doma v Rumunsku, kde místní supermarkety patří francouzským řetězcům Carrefour či Auchan. Můj mobilní operátor je francouzský. Vodu, která mi teče z kohoutku, mi poskytuje francouzská firma. Platím svůj účet za plyn francouzskému podniku prostřednictvím Francouzi vlastněné banky.Proud bohatství z Východu na Západ je také vidět na odlivu mozků - kvalifikovaných pracovních sil, které z východní Evropy odcházejí na Západ. To také není zaznamenáno v záznamech vyjednavačů dotací z EU.Vezměme si například zdravotnictví. Žádné dotace z EU nevynahradí skutečnosti, že každoročně z Rumunska odchází 10 procent lékařů léčit pacienty na Západě. Rumunsko v letech 2009-2015 přišlo o polovinu svých lékařů. Krátce poté, co vstoupilo Polsko do EU, konstatovalo více než 60 procent polských mediků v posledních dvou letech studia v Polsku, že plánují pracovat v zahraničí. V Bulharsku to konstatovalo 90 procent mediků.Při vyjednávání o rozpočtu EU pro nadcházejících sedm let by si měli evropští politikové uvědomit tento širší obraz.Představa, že v rozpočtu EU jsou "vítězové" a "poražení" je ekonomicky chybná - všichni členové EU mají prospěch z jednotného trhu. Brexit ukázal, že jakmile začnou politikové požadovat "vrácení peněz", vítězí populisté.EU je nesmírně výhodná smlouva, z níž máme všichni prospěch - pokud si všichni pamatují, jakou roli hrají a jakou roli platí.Je načase, aby západní politikové sdělili svým voličům, jak obrovský finanční prospěch měly jejich země z rozšíření EU na východ.Podrobnosti v angličtině ZDE