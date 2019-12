KLDR: Denuklearizace "není předmětem jednání"

9. 12. 2019

Severokorejský velvyslanec při OSN v sobotu prohlásil, že předmětem jednání se Spojenými státy není denuklearizace a dlouhá jednání s Washingtonem nejsou potřebná. Dosud jde o nejtvrdší prohlášení zdůrazňující propast mezi oběma stranami před uplynutím roční lhůty stanovené Pchjongjangem.

Americký prezident Donald Trump se snaží zlehčovat zvyšování napětí v poslední době a tvrdí, že je tu to co označuje za dobré vztahy s Kim Čong-unem a že se domnívá, že si Kim přeje dohodu, nikoliv zasahování do amerických prezidentských voleb napřesrok.

Trump investoval značné množství času do snahy přesvědčit Severní Koreu, aby se vzdala programu výroby jaderných zbraní, který začal ohrožovat USA. Avšak pokrok v jednáních byl nevelký, navzdory třem setkáním s Kimem.

Napětí zesílilo před vypršením lhůty do konce roku stanovené Severní Koreou, která vyzvala Spojené státy, aby změnily svou politiku usilující o jednostrannou denuklearizaci KLDR - a požaduje úlevu od tvrdých sankcí.

KIm varoval před nespecifikovanou "novou cestou" napřesrok, což vyvolává obavy, že to může znamenat konec přerušení testů jaderných bomb a raket dlouhého doletu zavedeného v roce 2017.

Severokorejský velvyslanec při OSN Kim Čong v prohlášení uvedl, že dialog byl "trikem, jak získat čas", který se hodí domácí politické agendě. Tím odkázal na Trumpovu snahu dosáhnout v roce 2020 znovuzvolení.

"Nepotřebujeme nyní vést dlouhá jednání s USA a denuklearizace už byla stažena z jednacího stolu," prohlásil diplomat.

Odmítl také prohlášení evropských členů Rady bezpečnosti OSN, které kritizovalo nedávné odpálení raket krátkého doletu KLDR. Označil je za "vážnou provokaci" a řekl, že tyto země hrají roli "ochočeného psa" Spojených států.

