Olga Tokarczuková: Z projevu ve Švédské královské akademii

9. 12. 2019

Nositelka Nobelovy ceny za literaturu pro rok 2018 Olga Tokarczuková věnovala svůj projev ve švédské akademii ve Stockholmu současné politické a klimatické krizi.

Polská spisovatelka zdůraznila, že citlivost je lidská vlastnost, která by nás měla vést vpřed, protože lidem umožňuje vidět svět jako živoucí entitu, v níž jsou věci navzájem spojeny, spolupracují a vzájemně závisejí.

"Píšu prózu, ale nikdy to není čistá fabrikace. Když píšu, musím všechno cítit uvnitř sebe. Musím všechny živé bytosti a objekty, které se v knize objevují, projít sebou, vše co je lidské a nadlidské, vše co je žijící a nenadáno životem," prohlásila Tokarczuková.

"To je to, k čemu mi slouží citlivost - protože citlivost je uměním zosobnění, sdílení pocitů, a tak nekonečného objevování podobností," dodala autorka.

Dlouze také hovořila o tom, co považuje za důvody současné politické a klimatické krize.

"Chamtivost, neschopnost respektovat přírodu, sobectví, nedostatek imaginace, nekonečná rivalita a nedostatek zodpovědnosti zredukovaly svět na postavení objektu, který může být rozkrájen na kousky, použit a zničen," prohlásila Tokarczuková - a dodala, že "Proto věřím, že musím vyprávět příběhy, jakoby svět byl živoucí, jedinou entitou, která před našima očima nepřetržitě vzniká, a jako bychom byli jeho malou a současně mocnou částí."

Vloni byla akademie zasažena skandálem MeToo, což si vynutilo odložit vyhlášení Nobelovy ceny za literaturu na letošní rok. Loňská vítězka Olga Tokarczuková a letošní vítěz Peter Handke proto přednesli projev tuto sobotu.

