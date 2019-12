EU Observer: Zahradil má střet zájmů ohledně obchodní dohody EU s Vietnamem

9. 12. 2019





Jan Zahradil, europoslanec, který stojí v čele obchodního jednání EU s Vietnamem, tvrdí, že nemusí deklarovat svou roli v organizaci, která má vazby na represivní hanojský komunistický stát - navzdory předpisům Evropského parlamentu, píše EU Observer.



"Nezastávám tam žádnou placenou funkci, jak jsem řekl už dříve, je to čestná funkce a není velmi aktivní," řekl Jan Zahradil, bývalý "špičkový kandidát" pravicové skupiny Evropských konzervativců a reformistů (ECR).



Zahradil je náměstkem předsedy výboru Evropského parlamentu pro mezinárodní obchod. Je také zpravodajem pro dohody o volném obchodu mezi Vietnamem a Evropskou unií a dohodu o ochraně investic pro zemi, jejíž trestní zákoník kriminalizuje kritiku státu.

Takové "trestné činy" vedly k uvěznění desítek politických vězňů i k nedávnému zatčení novináře Pham Chi Dunga, který kritizoval dohodu EU s Vietnamem, vzhledem k tomu, že v podstatě ignoruje lidská práva.To, že Zahradil ignoruje předpisy Evropského parlamentu o střetu zájmů, vyvolává otázky o jeho neutrální roli jako zpravodaje a zda nová dohoda EU s Vietnamem bude mít vůbec nějaký dopad na zlepšení pracovních podmínek a lidských práv ve Vietnamu.V roce 2016 byl Zahradil jmenován předsedou poradního sboru Konfederace svazu Vietnamců v Evropě. Zahradil bagatelizuje význam této organizace, navzdory plánům, že druhý kongres této asociace se má příští rok dokonce konat v Evropském parlamentu.Evropský parlament konstatuje, že europoslanci musejí deklarovat veškerou činnost, "ať je placená či neplacená". Zahradil to neučinil.Není také pravda, že organizace je "neaktivní". Koncem října dostal šéf této organizace, Hoang Dinh Thang na rozsáhlé ceremonii v Praze "certifikát excelence" za svou práci ve vietnamské asociaci. Takové ceny uděluje komunistická strana pouze lidem, kteří vynikajícím způsobem zastávali nějaký úřad po řadu let. A v létě se Thang a Zahradil navzájem chválili v tiskových zprávách o Vietnamu.Thang je známou figurou ve Vietnamské vlastenecké frontě, což je politická organizace vietnamského komunistického režimu. Její vedení r. 2015 vydalo předpis, požadující, aby straničtí loajalisté prosazovali vietnamské zájmy v zahraničí. O rok později byla založena v Praze Konfederace svazu Vietnamců v Evropě a Zahradil byl jmenován do čestné role jejího poradce.Jiným významným členem této organizace je Le Hong Quang, bývalý slovenský velvyslanec ve Vietnamu, který byl údajně zapleten do berlínského únosu vietnamského podnikatele Trinha Xuana Thuanha."Všechno a všichni, s nimiž jednáte, je spojeno nějakým způsobem s Komunistickou stranou Vietnamu. Tomu se nedá vyhnout, stejné je to s Čínou," reagoval Zahradil.Jenže Zahradilovy vazby nejsou omezeny jen na Konfederaci svazu Vietnamců v Evropě. Zahradil je také předsedou organizace přátel Vietnamu, která byla před čtyřmi lety založena na vietnamském velvyslanectví v Bruselu. Takovéto neregulované organizace jsou většinou způsobem, jak se zločinecké vlády snaží získat přístup do Evropského parlamentu."To je jen neformální skupina europoslanců, která se zajímá o vietnamské záležitosti, není to oficiální organizace," tvrdí Zahradil.Avšak Zahradil je také citován v článku na internetových stránkách provozovaných státní vietnamskou "Lidovou armádou", kde chválí význam této skupiny a její roli při prosazování obchodní dohody mezi EU a Vietnamem.Lidskoprávní organizace jako Human Rights Watch ostře kritizovaly bezzubý přístup Evropské unie k vyjednávání této obchodní dohody, který zcela ignoruje porušování lidských práv ve Vietnamu.Ve Vietnamu je 150 až 300 politických vězňů a lidé jsou zatýkáni doslova jen za to, že něco napíší na Facebooku. Human Rights Watch dopisem v listopadu požadovala, aby europoslanci odložili podpis dohody o obchodu s Vietnamem, dokud Vietnam nezačne respektovat základní lidská práva.Podrobnosti v angličtině ZDE